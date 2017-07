Refuerzo de Cruz Azul asegura sí hay 'fantasmas'

Apenas lleva un mes con Cruz Azul y Jordan Silva ya vio fantasmas y sufre frustraciones..

El refuerzo de La Máquina para el Apertura 2017 reconoció que hay muchos obstáculos contra los cuales luchar para revivir al conjunto cementero.

"Tiene mucho que ver la mentalidad de cada jugador y lo debemos tomar de la mejor manera; el trabajo es lo más importante y hay que trabajar para matar a los fantasmas de años atrás", explicó Silva este viernes en La Noria.

"A la afición lo que quisiera comentarles es que confíen en nosotros, sé que han pasado años, sé que han pasado torneos y sé que están tristes, decepcionados, y nosotros estamos igual, lo vivimos de diferente manera porque estamos en la cancha y nos sentimos frustrados por eso, la gente debería apoyarnos, ser uno mismo".

Quien fuera seleccionado mexicano en Río 2016, consideró que es difícil darle gusto a todos, tal y como ocurre con el Tri de Juan Carlos Osorio, que anoche igualó a cero ante Jamaica en la Copa Oro.

"Muchas veces el futbol no te es grato o no es justo, entonces no te puedes ir por justicia o si jugaste mal, entonces al fin de cuentas México o lo que la prensa pensaba lo que decía la gente era que quería resultados", apuntó.

"Entonces ahí están y siguen juzgando, y Cruz Azul juega bien y no hay resultados, y aún así siguen juzgando, es difícil agradar a todo mundo, el futbol es así y lo que te puedo decir es que creo que Jémez está más cerca de poder disfrutar de un triunfo que México", dijo.