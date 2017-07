Bloquean capital: piden cambiar ley

Con una caravana y un mitin a las afueras del Palacio de Gobierno en la capital guanajuatense, ahora fueron los conductores de Uber quienes manifestaron sus exigencias al gobierno estatal en una reclamos movilización que se extendió por casi cuatro horas, en exigencia de que se detengan los operativos que consideran dirigidos a esta plataforma, además de la emisión de nuevos permisos.

Nueve días después de que los “verdes” se movilizaron desde León y otros municipios, hasta la capital guanajuatense, ahora fueron los operadores de la plataforma Uber, quienes protagonizaron una manifestación que se prolongó desde poco después de las 10:00 am, hasta casi las 3:00 de la tarde.

La convocatoria se hizo entre los propios operadores y también se hizo pública mediante redes sociales, la cita era a a partir de las 09:00 am a las afueras de la planta de General Motors en Silao. Pero los conductores llegaron cerca de las 10:00 am a este punto para agruparse y enfilar a la capital.

Antes de su arribo, en la intersección de la autopista Sílao-Guanajuato con la León-Irapuato se había instalado un operativo por parte del Instituto de Movilidad del Estado, aunque al paso del grupo de vehiculos Uber, solo los vieron.

Cerca de las 10:40 el grupo de vehiculos que habían llegado desde León, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y Silao, avanzaron en una fila, y aunque ya eran esperados por elementos de fuerzas estatales sobre la Autopista Silao–Guanajuato, finalmente optaron por circular por la carretera libre.

Los conductores hicieron una parada poco antes de llegar a Marfil, se comentó el rumor de un vehículo de la plataforma que había sido detenido en el retén que se había instalado por el Instituto de Movilidad a las afueras de Silao, y varios de ellos decidieron retirar las placas de sus automóviles para no ser reconocidos por inspectores de la dependencia que pudieran encontrarlos en el trayecto restante.

Una vez que ingresaron a calles y túneles de la capital, hubo cierta dispersión de la caravana, pues los conductores trataron de evitar la interrupción del trafico. Debajo del puente Tepetapa, sobre la calle Hidalgo, nuevamente hicieron parada para reagruparse y arribar al Palacio de Gobierno.

Al recinto principal del gobierno estatal arribaron minutos antes de las 12:00, después de estacionar los automóviles en las cercanías del inmueble se dirigieron a pie al edificio que ya era resguardado por una treintena de elementos de la policía.

Logran que los atiendan

Con lonas donde pedían el cese de operativos y consignas en las que solicitaban la emisión de más permisos, los operadores se mantuvieron por varios minutos afuera del Palacio. La petición fue reiterada, esperaban tener audiencia con el gobernador Miguel Márquez Márquez o el secretario Gustavo Rodriguez Junquera para exponer su pliego petitorio.

Siete puntos fueron los que se plasmaron en dicho listado de peticiones, entre los que resaltó que se detuvieran los operativos que consideran están dirigidos a esta plataforma, la devolución sin infracciones de vehiculos detenidos y la emisión de nuevos permisos para servicio ejecutivo, así mismo, que no se aplicaran represalias por la manifestación.

El activista Adolfo Enriquez Vanderkam, quien previamente había difundido la realización de esta manifestación mediante redes sociales, fue el encargado de exponer estos puntos petitorios.

La respuesta de funcionarios estatales que salieron a atender minutos después, fue que no había posibilidad de que atendiera el mandatario estatal o el secretario de gobierno, pero los conductores reiteraron que se mantendrían en el lugar hasta que se diera esa posibilidad.

Cerca de las 12:45 un grupo de operadores decidió bloquear el sentido oriente–poniente de Paseo de la presa, y con un vehículo al que le retiraron las placas ellos mismos y que estacionaron a un costado del jardin Florencio Antillón, obstruyeron el paso de automovilistas. Además de activar intencionalmente las alarmas de varios de los vehiculos.

“Está bien que se manifiesten, que lo hagan tienen derecho como ciudadanos, que los atienda el gobierno, pero a los demás ciudadanos que no nos afecten. El (agente) de transito está rebasado, no lo apoyan, entiendo que no se quiere exponer, pero debe levantar la infraccion y quitar una placa, es lo que debe de hacer porque están obstruyendo el paso”, señaló Israel Soto,un conductor que se vio afectado por varios minutos por esta manifestación.

El vehículo fue retirado cerca de la 1:30 de la tarde después de que conductores se dijeron molestos porque se había difundido en medios esta acción, y algunos incluso rechazaron que se había llevado a cabo. Finalmente reiteraron el matiz pacifico de su manifestación y permitieron el transito por la zona.

Momentos después se permitió la entrada a una comisión de los inconformes encabezada por Enriquez Vanderkam, para una reunión que se prolongó por casi 50 minutos en el Palacio.

Enríquez Vanderkam señaló que Arturo Navarro Navarro, subsecretario de Servicios a la Comunidad, se había comprometido a detener la persecución contra los vehículos de Uber y que los operativos de vigilancia serían parejos.

Una vez que salieron de la misma, los conductores se retiraron del lugar.

