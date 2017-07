Defiende Alcalde petición de adelanto

La petición de 500 millones de pesos de adelanto al Gobierno Estatal para obra pública en León “no es una ocurrencia, obedece a un estudio”, dijo el alcalde Héctor López Santillana.

Pronto el primer edil se reunirá con el gobernador del Estado, Miguel Marquez Márquez, y con el secretario de Finanzas Juan Ignacio Martín Solís para llevarles documentación de cómo se llego a esa cantidad.

“Ya platiqué con el Gobernador, no me dijo que era mucho (dinero). La petición no es una ocurrencia, esa cantidad obedece a un estudio”, mencionó.

En el estudio se vio la posibilidad de no poner en riesgo “la higiene de las finanzas municipales, también tiene que ver con la cantidad de obras y proyectos que queremos eficientar y acelerar para romper este circulo vicioso de obras en tiempos de lluvia... está perfectamente al alcance que no dejaremos ningún endeudamiento, buscamos esos mecanismos”.

En su momento el tesorero municipal, Gilberto Enríquez Sánchez, informó que el dinero se invertirá en banquetas, mejoras en mercados y alumbrado público, entre otros, que están dentro del programa de las 400 obras.

El Municipio recibe anualmente alrededor de mil 900 millones de pesos como participaciones. De obtener los 500 millones de adelanto se habrán de ir descontando en los primeros seis meses de 2018.



Eso significa tener menos dinero para 2018, “pero se cumpliría con el programa de obra”, justificó el funcionario.