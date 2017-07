No se explican salida de Escalante de Teatro Bicentenario

A través de un comunicado de prensa el Forum Cultural Guanajuato dio a conocer la destitución de Alonso Escalante como director del Teatro del Bicentenario, decisión que ha causado polémica entre el público leonés y la comunidad de artistas de México y el mundo.



La tarde del miércoles miembros de la comunidad artística leonesa informaron a am que el Consejo Directivo del Forum tendría una reunión de trabajo, en la cual se abordaría la destitución de Escalante.



Horas más tarde la oficina de Comunicación Social del Forum confirmó la salida del funcionario en una carta en la que señalan que por “acuerdo conjunto” será hasta septiembre que Escalante deje el cargo que ha ocupado desde septiembre del 2010.



Cabe destacar que el escrito no explica los motivos por los que se tomó la decisión, ni quiénes fueron los responsables.



Reprueban decisión

Luego de dar a conocer la separación de Alonso Escalante al frente del Teatro del Bicentenario, am contactó a miembros de la comunidad artística de México y el mundo, para conocer su opinión sobre la decisión del Forum, la cual reprobaron.



Cantantes, directores orquestales, de escena, bailarines y gestores culturales que alguna vez pisaron el escenario del teatro leonés expresaron que es una gran pérdida para la cultura, no sólo en León sino en México.



Señalaron que Escalante es reconocido entre el medio artístico por su buena labor, por lo que les extrañó que sea separado del cargo y hasta calificaron el hecho como un acto de corrupción



A través de su cuenta de Twitter y en la página oficial de Facebook del Teatro del Bicentenario, el público y los actores de la cultura lamentan la pérdida y manifiestan su apoyo a Escalante con el hashtag “Alonso se queda” y piden a los responsables de la decisión esclarecer la razón.

Horacio Franco



Director orquestal y flautista

“El trabajo de Alonso es impecable, de una calidad como la merece el Teatro del Bicentenario.



“Él no se limitó a llevar espectáculos de calidad, sino a educar al público, lo que se logra con una perfecta y completa planeación.



“Me deja consternado esta noticia, la labor de Alonso funcionaba tan bien, sin algo que corregir y con resultados maravillosos. Me lamento mucho como artista”.

Juliana Faesler



Dramaturga y escenógrafa

“Es una destitución injusta pues no hay ninguna explicación, la manera en que se realizó suena a sospechosismo.



“Guanajuato está perdiendo a un promotor cultural impresionante con un talento probado por años de trabajo.



“Alonso ha hecho un trabajo extraordinario para generar nuevos públicos y productos de calidad excelente y que se le separe aún sin justificación nos tiene muy decepcionados”.

Elisa Carrillo



Primera bailarina de la Ópera de Berlín

“Ha realizado una gran labor para convertir al Teatro en uno de primer mundo.



“Viajo por todo el mundo y la experiencia que tuve de estar allá fue primer nivel, es grandioso que se esté realizando eso en una ciudad como León. El público se ve que está educado, lo cual refleja que han estado recibiendo eventos de calidad.



“Esta noticia se me hace absurda, lo que necesitamos como mexicanos es gente como Alonso que promueva el arte con amor, no está bien que se mezclen la política y la cultura”.

Eugenia León



Cantante y productora

“Me da muchísima tristeza que México pierda a un funcionario de primer nivel y que sea víctima del juego sucio de una mafia que está dañando tanto a nuestro País.



“Es una puñalada por la espalda a la labor ejemplar, solidaria, amorosa y entusiasta. Es indignante ensuciar con infamias la conducta de un hombre intachable, como lo es Alonso Escalante.



“La comunidad de artistas sabemos la labor que ha hecho para convertir al Teatro del Bicentenario en un referente de la cultura en nuestro País.



“Durante su gestión se creó un espacio de ópera de primer nivel en México. Para mí esto es un luto, esto que le están haciendo es una canallada”.

Enrique Singer



Director de la Compañía Nacional de Teatro

“Me parece una grave equivocación y un hecho lamentable.



“Alonso ha hecho del Teatro del Bicentenario una de las salas de cultura más reconocidas. Su oferta de ópera es superior a la de Bellas Artes, la teatral y musical es muy generosa y siempre con las puertas abiertas.



“En México no hay mucha gente especializada en el manejo de centros culturales y él se ha vuelto una de las figuras centrales de nuestro País.



“Con los momentos que estamos viviendo y que una persona que haga un trabajo minucioso y con tanto rigor por la cultura sea despedido es un error.”

Sergio Vela



Ex director de Ópera de Bellas Artes

“No se ha ventilado el argumento por el cual merezca la destitución una persona que ha sido incuestionablemente un valiosísimo gestor cultural, no sólo para Guanajuato sino para el quehacer escénico de nuestro País.



“Alonso ha trabajado con esmero, transparencia y rigor, yo no encuentro alguna razón para llegar esta decisión, si es de manera arbitraria espero se reconsidere esto y si no es así que digan exactamente el por qué.



“Es lamentable que esto se pueda deber a antipatía o mero capricho, pues es una persona que se ha ganado el respeto nacional e internacional y que tiene en marcha un plan de trabajo que pudiera afectar a la comunidad artística en México”.

Mikhail Kaniskin



Director artístico

“Al visitar el Teatro tuvimos una maravillosa experiencia, fue algo sorprendente. La organización es de primer nivel, hemos estado en teatros de todo el mundo y lo que vi en León es espectacular.



“Tienen un manejo de primer nivel, es de las mejores experiencias que he tenido y creo que todo se debe al liderazgo de Alonso.



“Celebro que León pueda disfrutar de espectáculos de talla internacional gracias a una buena labor”.

Luis Martín Solís



Director escenográfico



“Lograr que un proyecto se consolide en tan poco tiempo, como lo hizo Alonso, es muy difícil, no hay ningún recinto en el País que funcione tan bien como el Teatro del Bicentenario.



“Ha tenido resultados de alto nivel artístico por los múltiples proyectos, los cuales están delicadamente cuidados.



“Es un error la destitución de Alonso, nunca pensé que en León se presentaran espectáculos de altísimo nivel.



“En el medio sabemos que ahí tenemos un gran recibimiento y apoyo para que la producción salga de la mejor manera, eso no existe en ningún otro lugar del País”.

Ramón Vargas



Tenor

“La comunidad artística de México nos sentimos alarmados por este tipo de decisiones que afectan de manera tan seria nuestro gremio.Las cuestiones personales tienen que hacerse a un lado cuando se trata de lo profesional.



“No entiendo por qué cuando algo se está haciendo bien se tiene que cambiar.



“El Teatro del Bicentenario nació de la nada en una ciudad que no tenía ninguna tradición cultural y a través de una gestión adecuada se formó una ciudadanía dispuesta a todos los eventos culturales.



“Anunciar la salida para dos meses me parece ridículo y con falta de profesionalismo, es inaceptable, no van a encontrar tan fácil a un sustituto del calibre del señor Escalante.



“Me queda esperanza en que dejen que siga haciendo su trabajo y si no ojalá pueda repetir y seguir con sus frutos en algún otro lugar de nuestro País”.



Si yo fuera gestor de un teatro arrebataría el talento de Alonso Escalante para servir a México”.