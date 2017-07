***AVISO URGENTE



Unos 50 constructores guanajuatenses ya se acabaron las uñas de tanto esperar a que Pedro Peredo, titular de la construcción de escuelas en Guanajuato –Inifeg- les pague lo que debe.



*ESCUCHA, MEMO



Los pequeños constructores además cargan con la pena de que su presidente de Cámara, Guillermo Ramos Mena, no hace nada para que Pedro pague lo que debe.



*OTROS TIEMPOS



Qué tiempos aquellos cuando la Cámara de la Construcción de Guanajuato era una máquina que ponía a trabajar al Estado y a los municipios. Ni modo, a Memo sólo le gusta aplaudir y que le aplaudan.

***INHABILITACIÓN EN PUERTA



Con el inicio de dos procedimientos administrativos en contra de la ex alcaldesa Bárbara Botello se aproxima una eventual sanción, que incluiría una inhabilitación por algún tiempo para cargos públicos. Los procesos por el pago de spa y una excesiva liquidación recién inician, la diputada dará sus argumentos. El PAN quiere un castigo que podría sacarla de la jugada electoral y mandarla a la banca.



*PVEM NO VA



La votación para abrir los procedimientos fue de 13 a dos, en contra los priístas barbaristas Norma López y Salvador Ramírez, y el resto a favor, incluido el regidor Verde Sergio Contreras, quien ya en otras ocasiones tampoco fue con el PRI, como en reponer el fallo del servicio de recolección de basura.



*MUCHO OJO



Eso sí, Sergio llamó a que las áreas técnicas hagan su chamba a la hora de soportar los dictámenes y evitar luego un papelón cuando el ex funcionario se inconforme en el Tribunal de Justicia Administrativa. Y no olvidar en los castigos a quienes finalmente autorizaron esos pagos. En esas fechas del spa y la liquidación, el director de Desarrollo Institucional era ya J. Cruz Hernández.



*RIESGO EN TRIBUNAL



Hace unos días el Tribunal anuló la inhabilitación de cargos públicos de ocho meses que le habían impuesto en abril del año pasado al exdirector general de Gestión Ambiental, Fidel García, que por no responder en tiempo a 16 solicitudes ciudadanas. Pero también la administración barbarista padeció que las sanciones administrativas que le impusieron a funcionarios sheffilistas sufrieran un revés jurídico.



*LA DEFENSA



Chavita Ramírez, ex secretario particular de Bárbara, no dijo nada del tema del pago al spa, pero sí puso sobre la mesa sus argumentos para persuadir del riesgo de una sanción por el tema de la liquidación. Para él bastaba con llamar a la diputada federal a regresar el monto que se acusa en exceso y listo, ya si no quiere, pues presentar una demanda civil. Lo contrario es exponerse, consideró, a hacer un ridículo.



*¿Y EL DINERO?



Lo preocupante es la tardanza con la que opera la fiscalización que hacen órganos como la ASEG y la Contraloría, ese pago sucedió en marzo del 2015 y es hora de que todavía no pueden recuperar un peso.



*DIVIDIDOS POR NADA



De llamar la atención que el Ayuntamiento se dividiera en ocho contra seis votos en un tema tan simple como autorizar que el regidor Ramírez Argote realizara preguntas sobre ese expediente al contralor Esteban Ramírez. En una democracia como la que aspiramos que no espante el debate de las ideas.



*REVIRE AZUL



En sesión de Ayuntamiento el PAN evitó abrir fuego por estos temas y no hubo comentarios. Ya después el regidor de corazón azul, Jorge Cabrera, desacreditó el argumento de Chavita de que a la ex Alcaldesa ya no le aplica la Ley de Responsabilidades porque el pago lo recibió sin ser funcionaria. Le recordó que un edil no puede renunciar al cargo, sólo pedir una licencia, y tiene cinco años para responder.

***DANIEL, EN LA MIRA



El bloque opositor de Norma, Chava y Sergio regresó cuando el tema fue pedir la cabeza del director de Desarrollo Humano, Daniel Campos. Fueron directos: “hay que sacarle tarjeta roja”, dijo el regidor verde; “no basta con llamados de atención”, dijo Norma; y “que no le tiemble la mano”, agregó Chava. El alcalde Héctor López escuchó tranquilo cada comentario y evitó salir en defensa de su director.



*NADIE LO DEFIENDE



Los cuestionamientos contra Daniel no sólo son de la oposición, los panistas también tienen sus dudas. José Luis Manrique y Carlos Medina mostraron desconcierto porque el lunes se da el fallo de la compra de kits para jardinería a entregar a comités de colonos, pero no saben aún bajo qué reglas. La regidora azul Ana Esquivel se sumó a pedir el convenio de colaboración para dar certeza al programa.



*GRILLAS Y EVALUACIONES



Más allá de que las dudas por el reparto de estufas o kits de jardinería se resuelvan sin problema en la semana, Daniel permanecerá en el ojo del huracán por la importancia de su posición y presupuesto, por no hacer click con varios en cabildo, además de ser un cercano al ‘delfín’ Diego Sinhué Rodríguez. La especulación se evitaría si se publica periódicamente la evaluación al desempeño de todito el gabinete.

***CONTRA EL VERDE



El domingo 25 de junio informamos que apareció la campaña de espectaculares del PVEM en la que utilizan frases de José Alfredo Jiménez para cuestionar los problemas de Guanajuato. Esta semana arreció la molestia del sector empresarial salmantino, la familia del artista y la queja del PAN. El tema es digno de un debate serio: ¿Es un exceso del Partido Verde o la natural oposición que les incomoda?

***HOMENAJE A MAYRA



El Comité Municipal del PAN que comanda Alfredo Ling ya convoca para su reunión del lunes 17 a las 7:30 de la noche para que la militancia rinda un homenaje a Mayra Enríquez Vanderkam, la diputada federal fallecida el viernes a causa del cáncer. Seguro habrá casa llena, pues la panista era una de las consentidas de la militancia y reconocida por las diferentes responsabilidades públicas.