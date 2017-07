Comunidad gay y el respeto a los demás

¿Imponer, condicionar, amenazar, exigir, bloquear serán todas estas conductas las maneras en que la comunidad gay logre su tan soñada inclusión social? El estar trasgrediendo el derecho de los demás, irrumpiendo la paz, ocasionando actos de violencia y agresividad, son conductas que están dañando los derechos de otros.



Esta comunidad tiene sus propias creencias las cuales son válidas, son parte de sus derechos personales, pero este derecho no los exime del respeto que nos deben a los demás miembros sociales.



La comunidad gay pretende encontrar la solución a sus demandas de igualdad valiéndose de disfraces de reinas y de subirse a carros alegóricos y pintarrajear sus rostros.



Teniendo conductas antisociales como las que se pudieron presenciar en la marcha de este 8 de julio pregunto, ¿dónde estaba la seguridad de la ciudad?, ¿la solución será romper el orden social?, ¿acaso así lograrán el respeto y la integración a la sociedad?



No es mismo tener respeto por alguien a tener la prudencia suficiente para no tener problemas. Este tipo de marcha sólo alteran el orden social. Bloquearon avenidas obstaculizando la fluidez vehicular, donde presenciamos cómo se mofaron del culto religioso más importante del mexicano, también se presenció cómo agredieron el camión del grupo “familias unidas” y vuelvo a preguntar ¿y la seguridad de nuestra ciudad, por qué permitió esto y más?



Invito a los miembros de esta comunidad a que sigan en su lucha por sus ideales. Muchas personas estamos con ustedes, pero les sugiero hacerlo con dignidad y respeto por sí mismos.



Los invito a contemplar la posibilidad de la inclusión social a través del respeto de unos a otros. El respeto se marca con la actitud, con un proyecto de vida y la manera en cómo nos relacionamos y nos damos a conocer y a sentir ante los demás.



Propongan proyectos de superación social, unan fuerzas para hacer el bien social. Les doy ejemplos: los cinturones de miseria tienen hambre de afecto y de alimentos y los asilos de ancianos requieren de alguien que los vea; en fin, existen tantas maneras de darse a respetar que los invito a que las consideren y así ustedes logren el tan soñado deseo de la inclusión social siempre y cuando nos respetan a los demás.

