Iría Márquez por Los Pinos... ¡Con el PRD!

El gobernador Miguel Márquez Márquez aceptó que tiene interés en participar por la candidatura a la Presidencia de la República, siempre y cuando sea en un “frente amplio” y una opción podría ser el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Ahí vamos trabajando, yo lo he estado viendo con gobernadores perredistas, hemos platicado el tema, y obviamente dentro del partido, me han invitado en dicho tema y no le veo mal, lo he comentado de manera muy clara, México necesita un esfuerzo mucho mas integral y esto tiene que ir mas allá, los académicos, los sectores, al campo, está abierto a diferentes partidos que se integre un gran proyecto por México y con una visión de mediano y largo plazo”, señaló.

El ex presidente Vicente Fox Quesada reiteró el apoyo al gobernador Miguel Márquez para que participe como candidato por el Partido Acción Nacional en las elección federal de 2018, además lo comparó con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

“Yo le agradezco al presidente Fox, yo lo he comentado, ahorita no me puedo distraer aquí de Guanajuato, el interés lo hay, lo he dicho, pero todo a su tiempo, y lo he comentado, un proyecto que aglutine que vaya mas allá, que genere un frente amplio, yo soy un convencido de ello y estoy trabajando en ello”, insistió Márquez.

El jefe del Ejecutivo estatal sostuvo que ha conversado con varios gobernadores y representantes de partidos políticos, con el objetivo de impulsar un proyecto que conjunte temas de interés nacional como: salud, educación, inseguridad y desarrollo económico.

“Son temas que nos unen a todos, que más allá de renunciar a nuestros principios o ideologías partidistas estos son los temas que a la ciudadanía están en el centro del debate y son los que tenemos que atender para mediano y largo plazo, en eso estamos trabajando y ya en su momento, yo de veras créanmelo hay que hacer lo que nos toque desde nuestra trinchera. Ya no tarda esto”, concluyó.

Garantiza respetar tiempos electorales

El gobernado Miguel Márquez Márquez aseguró que la entrega de mochilas y tabletas se hará respetando los tiempos legales establecidos por las autoridades electorales, puesto que en septiembre arranca de manera oficial el proceso electoral 2018.

“Nosotros haremos la entrega dentro de los tiempos permitidos, a partir de que la ley nos permita”, señaló en entrevista.

Recordó que las campañas comienzan a finales de mayo por lo que la entrega de estos apoyos tendrían que ser antes de esta fecha, ya que la legislación electoral tiene restricciones respecto al ejercicio de programas de gobierno.

“Tiene que ser antes, tiene que ser antes, yo tengo que cumplir con la ley y así lo haré de manera muy respetuosa... hoy lo estaremos cumpliendo igual como lo hicimos hace dos años, sin ningún problema”, concluyó