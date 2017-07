La familia de Javier Duarte no se salva

El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, advirtió que la Fiscalía del Estado investiga aún el entorno familiar de su antecesor, Javier Duarte, quien será extraditado a México la siguiente semana.



"La Fiscalía del Estado está haciendo una investigación que considera a todo el entorno familiar, a quienes participaron en este proceso (ilícito de desfalco al erario público), que no sólo es la esposa (Karime Macías)", dijo.



"También está la cuñada (de Duarte, Mónica Macías) y el esposo de la cuñada (José Armando Rodríguez), familiares cercanos, el suegro (Antonio Macías). No quiero decir que tengamos hoy elementos para proceder, quiero decir que se ha estado trabajando de manera muy firme para investigar estos hechos lamentables que llevaron a Veracruz a la crisis que estamos viviendo".





El Mandatario fue entrevistado por medios locales previo a la presentación del programa turístico para el fomento de la gastronomía veracruzana "Ven a comer", en Boca del Río.



"Se investiga y ya se ha actuado también contra el grupo de funcionarios que no lo eran, eran realmente un grupo de ladrones que se prestaron a servir de prestanombres, a actuar como prestanombres, y que hoy varios de ellos siguen siendo propietarios de bienes que fueron adquiridos con dinero de los veracruzanos", señaló.





Reveló que la Fiscalía trabaja además para detectar propiedades de quienes ya están vinculados a proceso penal.



"Hay uno de ellos, el caso del ex Secretario de Seguridad (Arturo Bermúdez) que está planteando, de acuerdo con la ley, un procedimiento de acuerdo conciliatorio (para regresar los bienes y obtener un beneficio en su proceso)", comentó.





"Ya el Fiscal me ha comentado que se va a negar a ese procedimiento, toda vez que el Fiscal considera que lo que los veracruzanos demandan es que se haga justicia a fondo".



También recordó que la Fiscalía solicitó el desafuero de los diputados federales por el PRI, Tarek Abdalá y Alberto Silva, por estar vinculados a hechos ilícitos.



Lamentó que la Cámara baja no haya continuado el procedimiento de procedencia contra Abdalá por un amparo.



"Yo espero que la Cámara de Diputados actúe conforme a la ley, que proceda el desafuero y que permita a la Fiscalía actuar penalmente en contra de uno de los principales cómplices de Duarte", dijo.



"Hay que recordarlo: es uno de los principales cómplices de Duarte, está libre, gozando de fuero, los mexicanos ya no queremos personas con fuero, lo que queremos son personas sometidas al imperio de la ley por igual".