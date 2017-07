Acusan 'caza' de choferes de Uber

Para detener a las unidades de Uber, elementos de Transporte del Estado ‘montan cuatros’ solicitando el servicio a través de su aplicación digital, denunciaron choferes.

Conductores accedieron a dar información a reserva de no dar nombre por temor a represalias, aseguraron que Transporte del Estado ya los tiene identificados.

Comentaron que unos 45 choferes de Celaya apoyaron la manifestación del pasado viernes a la Capital del estado, pues se sienten acosados en lo que consideran su derecho a laborar.

"Aquí operan con ‘cuatros’, me detuvieron hace 15 día pero la señora que llevaba de pasajero me ayudó a decir que yo era su tío, pero fue un hostigamiento que me siguieron durante 50 minutos", comentó un chofer.

"Ingresé a un estacionamiento público en la calle Guadalupe, y ahí se quedaron parados tres horas. Es tal el hostigamiento hacia uno que no se puede seguir trabajando. Te graban en video, te toman tus placas" acusó.

Otro chofer narró que funcionarios coludidos con particulares que solicitan el servicio los engañan haciendo pensar que quieren que los lleven a algún lugar, pero en realidad alertan a quienes los detienen.

"Me pidieron un servicio, y el mismo usuario les levantó la mano a ellos (elementos de Transporte) y dijo: es Uber".

"A media cuadra me cierran el paso y me detuvieron, pero se ponen de acuerdo para operar así, desde que solicitan el servicio en la aplicación".