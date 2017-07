Todo mundo se queja de la nueva Ley de Justicia Penal, pero poco se hace para remediar sus deficiencias. Hay que reconocer que también tiene cosas positivas que poco se hacen resaltar. En lo personal me referiré a las deficiencias que observa en esta nueva ley. Las instalaciones del poder judicial, que ya tuve el gusto de conocerlas en Celaya, son magníficas, en donde no se ha escatimado la inversión para tenerlas listas, pero no son suficientes, sino se cuenta con la ley adecuada, que depende de nuestros legisladores, a los que haré referencia más adelante. El ministerio público se queja de la deficiencia de los reportes policíacos y los jueces se quejan del ministerio publico. Debe haber coordinación entre las tres instituciones para lograr una buena sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. En lo personal considero que ha tenido una buena capacitación, tanto el ministerio público como el sistema judicial, pero falta capacitación en los mandos policíacos, será tal vez por falta de recursos federales y estatales, pero la realidad es que a nuestros policías en términos generales, les falta mucha capacitación y que les paguen buenos sueldos, pues ellos están arriesgando la vida en su trabajo, además de que el crimen organizado ha penetrado en todos los niveles, sobre todo en el de nuestras policías que no reciben una remuneración adecuada y se ven tentados o en su caso amenazados, a unirse al crimen organizado para tener ingresos que les permitan sobrevivir y algo más. Sin embargo, es de hacerse notar, las importantes deficiencias que tiene el nuevo sistema penal, en donde se persigue, ya no meter a la cárcel al posible delincuente, sino vía conciliación soltarlos tal vez para que sigan delinquiendo. El periódico el Financiero, relata en uno de sus titulares, que se encuentran sin sentencia, el 99% de los casos que son ventilados en el nuevo sistema de justicia penal, en donde ahora los juicios, necesariamente son orales, contra el sistema anterior que eran sólo escritos. Se hace notar que, respecto de más de los 11,000 casos presentados a los jueces, sólo se han dictado 98 sentencias que representan menos del 1% aludido, esto es respecto a los casos que han recibido los jueces federales. Una de las fallas principales que aducen los policías federales, estatales e inclusive los municipales, es que ahora hay una puerta giratoria, por donde entran los posibles delincuentes, pero debido al nuevo sistema de justicia, son liberados ya sean por deficiente integración de la averiguación por deficiencias de los policías o del propio ministerio público, en donde el juez por falta de elementos, se ve obligado a soltar al inculpado. Los policías en términos generales, manifiestan su gran frustración en casos en que los delincuentes son detenidos y soltados una y otra vez, a pesar de que son reincidentes, por no estar considerados como graves los delitos cometidos, cuestión que sí contemplaba la ley anterior. Casos como los de portar armas como las ametralladoras Barret. Lanza cohetes. Lanzagranadas que no necesariamente se van a utilizar con fines recreativos, sino para efectuar actos delincuenciales y que la nueva ley en términos generales, -entre otras cosas- no considera como delitos graves el portar armas cuya detentación es de uso exclusivo del ejército y por lo tanto pueden enfrentar los presuntos delincuentes el juicio en libertad, pagando la caución correspondiente. Mexico Unido contra la delincuencia, organización civil que se pronuncia contra las deficiencias de la nueva ley, determinó que el 20% de los jueces, el 40% de los ministerios públicos y el 71% de los abogados, que realizan labores de asesoría jurídica, no realizaron de manera adecuada su trabajo. Es por eso que se ha pasado de una política restrictiva a una política permisiva, y que se ha incrementado de manera muy notable el delito cometido y no sancionado. Está de moda el dicho de “cae con arma, sale y asesina, que ya se aplicará el nuevo sistema de justicia penal”. Mancera destacó que más de 4,000 presos, pueden ser liberados, pues la ley anterior consideraba como delitos graves los imputados y actualmente ya no los considera así, por lo que podrían interponer un nuevo juicio y pedir que se aplique la nueva ley de justicia y en su caso obtener la liberación de sus penas, o bien enfrentar el nuevo juicio en libertad provisional. Por lo que advirtió que como sociedad hay que estar preparados para esta eventualidad. La realidad es que es un problema de fondo, hay muchas culpas por repartir, finalmente es responsabilidad de nuestros legisladores, quienes deben legislar nuevamente al respecto, ya que no midieron las consecuencias, de hacer una ley que dejara de considerar como graves, muchos delitos y ahora que lo conocen, no hacen nada al respecto, pues no ha habido ninguna nueva legislación. Tal vez por eso dice el ministro Cosío de la suprema corte de Justicia de la Nación, que no se puede hacer algo, hasta que se modifique la ley cuestionada que finalmente está en manos de nuestros legisladores.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx