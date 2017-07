Abortistas y Contra abortistas, PRD y PAN, unidos en la conveniencia por defender sus privilegios…

Así es, los abiertos promotores de Pro Vida, Familia Mexicana y otras causas propias del conservadurismo católico, el PAN, unido para conformar un eventual gobierno programático, con los abiertos promotores del aborto, el matrimonio igualitario y demás causas del liberalismo actual, el PRD.

Si esta pretendida “unión” entre quienes ponderan posiciones irreconciliables por naturaleza -pues no admiten puntos intermedios- no constituye una crasa contradicción, ¿entonces cuál no?

¿Cómo podrían explicar esta aberrante pretensión pre electoral, si no es alegando que se trata, meramente, de una pura conveniencia de coyuntura?

Y es que el PAN es conocedor de sus nulas posibilidades de acceder por tercera ocasión a la Presidencia del País; y de este modo, buscando aliarse a un desfondado PRD, imagina constituir con éste una tercera oferta electoral que acaso pueda captar el casi universal deseo de echar de nueva cuenta al PRI, y que además capitalice los miedos prejuiciosos en contra López Obrador.

En este filón electoral creen descubrir, o acaso piensan descubrir, que con esta pretendida alianza se pueden insertar como una tercera vía que catalice tanto esas animosidades anti priístas, como esos miedos alimentados contra AMLO.

Pero en este afán no reparan sobre los graves improperios ideológicos que esto les representa, que les contradice ante cuestiones tan básicas y en las que ambos han mostrado una total intransigencia contraria.

Imaginan, pues, descubrir una “emulsión” que les permita “unir el agua con el aceite” sin costos o inconvenientes…

Visto de otro ángulo, en realidad esta pretendida alianza contranatural en lo ideológico, es sólo la expresión de lo que es ahora tanto el PAN como el PRD; dos instituciones, una decadente y la otra derruida, secuestradas ambas por sus élites bribonas ya acostumbradas a vivir cómodamente del presupuesto.

¿Y de esto qué dirá la Iglesia Católica y otras agrupaciones confesionales, que se oponen, consecuentes con sus doctrinas, a esas causas pregonadas por el PRD, cuando desaconsejan a sus feligresías apoyar electoralmente a aquellos partidos que las promuevan?

El PAN, partido eminentemente conformado por católicos y cuya adscripción han blandido siempre en abierto cálculo político, enfrentaría así un rechazo que les demandaría definiciones inequívocas al respecto.

Y es que no es novedoso que la agenda gubernativa del PRD busca instaurar en toda la República, lo que instauró ya en la ciudad de México durante los gobiernos de Ebrard y Mancera; esto es, lo que ellos llaman eufemísticamente la ampliación de los derechos de la mujer a “interrupción del embarazo”, al “matrimonio igualitario” entre homosexuales y otras causas del mismo estilo, que pretenderían impulsar.

A esto es de preguntarse, si acaso esta absurda alianza se llegase a concretar, ¿se reproduciría en los ámbitos electorales del Estado? ¿Y cuál sería la actitud del “Yunque”, cuya tajante oposición a esas agendas liberales es bien conocida?

Y es que todo apunta a que la emergencia electoral que enfrentará el PAN a nivel nacional, que les llevaría a los mismos escenarios de lo ocurrido en el Estado de México, esto es, a una votación ínfima respecto a los dos vaticinados punteros, PRI y MORENA, tendría algunas resonancias en Guanajuato.

Y es que, las “olas” de Fox y Calderón sobre las que venturosamente se montaron las candidaturas del PAN en pasados comicios, y que las llevo a niveles electorales nunca vistos, podrían tener ahora su “resaca” sobre la eventual candidatura de Margarita Zavala, o cualquier otro.

En 2018 el PAN guanajuatense entrará ya a un necesario referéndum por muchos años postergado; mucha gente está harta de sus corrupciones e ineptitudes, y sobre todo de sus nefastos saldos; en particular los que corresponden a la inseguridad y violencia.

Sin embargo, en nuestro Estado la oposición dejó de existir desde hace ya tiempo; el PRI se difuminó en un colaboracionismo del corte más ramplón, y sus tristes cascarones vacíos han sido usufructuados por unos cuantos…

