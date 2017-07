Cruciales y decisivas elecciones del 2018

En este país ya es hora de que la realidad política, social y económica cambie. Esta es una verdad incuestionable que hasta los acérrimos partidarios de los partidos políticos reconocen. El cambio es inevitable, si no cambiamos nosotros con conciencia y participación ciudadana, entonces el cambio vendrá por medio de crisis política, económica y social.

El robo del poder por medio del fraude electoral ya es insostenible. Los partidos políticos no deben seguir adueñándose del poder. El poder público es del pueblo y ya es tiempo de que éste lo recupere. Los falsos redentores y mercenarios de la política ya no tienen cabida en este nuevo amanecer político de México. La destrucción que han hecho de nuestro país los falsos políticos y corruptos ya es insostenible. 70 millones de pobres y la mitad de éstos viviendo en extrema pobreza es un saldo muy pesado que ya no puede seguir así, ésta es una bomba de tiempo que ya está a punto de estallar. Esta terrible desigualdad económica ya es insostenible.

Los ciudadanos que nos damos cuenta de esto y que tenemos conciencia cívica ya es tiempo de que reaccionemos y no nos crucemos de brazos. El tiempo de los partidos políticos ya está agotado. Ya dio todo lo que debía de dar, que por cierto no es bueno, por eso ya no funciona. Los falsos líderes y redentores tampoco son la solución, sino que agravarían más el problema. Debemos incrementar la conciencia ciudadana. Yo he puesto mi grano de arena por más de cuatro décadas en mi lucha social ya sea a través de los medios de comunicación escritos y hablados, o por mi participación cívica en las diversas candidaturas a diferentes cargos públicos y otras actividades sociales, pero es tiempo de que más ciudadanos se sumen a la causa del pueblo.

Por todo ello y más, he decidido considerar seriamente mi participación como candidato independiente a la presidencia municipal de Celaya en las próximas elecciones del 2018. No como relleno o comparsa de nadie, sino con la fuerza y convicción que me dan el deseo sincero de servir a los demás, no de servirme del puesto para beneficio personal como lo hacen prácticamente todos. Estoy seguro que de esta forma las fuerzas del bien se alinearán para conseguir el objetivo supremo de que el poder sea para servicio del pueblo. La fuerza de Dios estará conmigo si soy sincero, pero estoy consciente que ésta me abandonará si soy falso en mi verdadero propósito de servir a los demás a través de un cargo público. Las fuerzas de la oscuridad que prevalecen en este momento son muy poderosas, terribles e implacables y no van a permitir ceder y entregar el poder sin luchar con todas las trampas posibles. Estas malévolas fuerzas harán todo lo posible para conservar el poder y usarán la mentira, el engaño, la difamación, la traición y hasta los métodos violentos para acabar con el adversario político, pero la luz brillará en medio de la oscuridad.

La corrupción ya debe terminar. O la terminamos nosotros o ella termina con nosotros. La impunidad y la complicidad ya deben llegar a su fin. Los valores morales deben prevalecer. La verdadera vocación de servicio debe resurgir en forma potente, eficaz y eficiente. El mandatario o depositario del poder público debe servir, no ser servido. Las fuerzas del bien deben prevalecer. La única e ineludible condición o requisito para acceder al poder, de cualquier ciudadano, debe ser tener verdadera, sincera y auténtica vocación de servicio. No es el dinero, las influencias políticas o la preparación académica las que deben abrirle las puertas al candidato que desee llegar al poder, sino su espíritu de servicio a los demás. La corrupción es un mal que debe ser exterminado, por eso yo propongo que los pagos a los constructores que hacen obra pública deben transparentados para evitar que la firma del presidente municipal o gobernador esté supeditada, a cambio de otro cheque por parte del constructor, para el pago del “diezmo”, porque aquí está el origen de la corrupción. El verdadero y auténtico cambio está por darse…Si no, al tiempo…

POSDATA UNO.- El socavón o derrumbe que hubo, recientemente, en la autopista de México a Acapulco, puede ser el resultado de la corrupción que prevalece en el país. Los constructores que hacen obra pública la hacen de mala calidad, porque tienen que ahorrar costos para pagarles a los funcionarios públicos “mordidas” del 10% al 20% o a veces incluso más. Esta también es la razón de que las carreteras de todo el país deban estar siendo arregladas constantemente, con las consiguientes molestias para los automovilistas, porque los materiales son de mala calidad.

POSDATA DOS.- La violencia interminable que hay en el país y en particular aquí en Celaya, es derivada de la pérdida de valores morales… No reconocer esto es continuar por esta vorágine de autodestrucción.

