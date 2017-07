Márquez, mini-informe

La visita a Celaya

La visita del gobernador Miguel Márquez Márquez esta semana a Celaya se caracterizó por dar un inusual mini-informe de gobierno y tocar temas espinosos de su mandato.

A diferencia con sus anteriores visitas, en esta ocasión, todos los reflectores fueron hacia él ya que extrañamente, y a pesar de inaugurar un Centro Impulso Social, el aspirante a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez no estuvo presente en la gira. Si bien su primera parada fue para inaugurar el Centro Impulso Las Américas, el cual ya estaba en funcionamiento desde hace seis meses, el Góber estuvo más distendido en la comida con el Club Rotario donde durante casi una hora expuso los logros alcanzados en su gobierno.

Entre cifras récord Márquez se ayudó de una presentación para ir señalando los logros alcanzados en economía, turismo, sector agroalimentario, desarrollo social, salud, obras públicas y educación y las metas logradas en Celaya. Entre los temas que tocó fue la polémica con los ejidatarios de Caleras de Amexhe en Apaseo el Grande, quienes se oponían a ceder sus terrenos para la construcción de la planta de Toyota. Como un deja vu con lo ocurrido con la planta de Honda, el Mandatario afirmó que había intereses de por medio para que no se quedara Toyota en Guanajuato, aunque afirmó que la empresa japonesa nunca dudó y el 90 por ciento de los ejidatarios estaban de acuerdo con el precio que les compraron sus tierras.

“Querían dañar la imagen de Guanajuato y del Gobernador pero búsquenle por donde quieran”, dijo Márquez ya envalentonado en la plática con los rotarios de Celaya y varios empresarios.

Al llegar al tema de seguridad, utilizó como defensa la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el que aseguró, él había pronosticado que “sería un dolor de cabeza” y los efectos a corto plazo se estaban viendo con la impunidad. Aunque reconoció que existía una gran presión en el tema, emuló el lema de lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho, Márquez les dijo el problema de seguridad era sólo un punto negro y no se reconocían las cosas positivas del Estado.

A los empresarios les dejó como tarea seguir participando activamente en el desarrollo de Celaya, en proyectos como el de las vías del tren ante la culminación del Ferroférico.

Ramón y su reelección

Las intenciones del alcalde de Celaya, Ramón Lemus, de querer reelegirse han despertado la polémica no sólo en los celayenses sino hasta en el Comité Municipal del PAN. Desde el año pasado, Lemus no descartaba la posibilidad de volver a participar en la contienda electoral del próximo y conforme se ha ido acercando la fecha y las reglas están más claras y no oculta sus deseos para extender su mandato tres años más.

Sin embargo, con la llegada del nuevo Comité Directivo Municipal del PAN en Celaya, encabezado por Rainier Hernández Ruiz las aspiraciones de Lemus parecen diluirse, ya que el nuevo dirigente ha externado abiertamente su deseo por “refrescar” la imagen presidencial tras el desgaste del trienio. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y visiblemente molesto Lemus dejó entrever que era prejuicioso al no ser imparcial a menos de un año de los comicios.

Inclusive el propio gobernador Miguel Márquez no se quiso meter y se limitó a decir que el gobierno de Lemus iba bien y le estaba echando ganas. En medio de los dimes y diretes que trataron de solucionar en una reunión el martes pasado, a todas luces es bien sabido que, a poco más de la mitad de su gobierno Lemus llega desgastado y parece que en general la Administración parece nadar de a muertito entre una serie de problemas.

Entre la adquisición de una deuda de 350 millones de pesos (que aún puede causar dolores de cabeza), obras inconclusas, poca atracción de inversiones en comparación con sus antecesores y lidiar con una ola de violencia que probablemente lo deje como el trienio con más homicidios desde que se tiene registro, el gobierno de Lemus parece que será recordado por los hechos negativos. Si a esto le sumamos que el ex Rector no es militante del PAN, todo indica que los blanquiazules en Celaya e incluso a nivel estatal no se arriesgarán con repetir a Lemus como candidato, eso lo tiene muy claro Diego Sinuhé, el virtual candidato a la gubernatura, quien ya busca a su gallo.

Saltan los gallos

Dicen que la primera opción de Diego para la candidatura a la alcaldía de Celaya sería el empresario Mauricio Usabiaga, quien ya aceptó que no le disgustaría ser el abanderado panista. Otro que se mueve mucho para salir en la foto es Paulo Bañuelos, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, no más vea las redes sociales de la dependencia y verá que parece que anda en campaña.

Mientras el grupo de los exalcaldes, José Rivera y Rubí Laura López, tiene a su preferido aspirante en el exdiputado local Juan Carlos Guillén, un viejo conocido de los celayenses por su larga carrera en puestos de la administración municipal. Hay otros que también se frotan las manos por madrugar al indignado alcalde Lemus, quien no dudó en decir que la oportunidad de reelegirse está clara y frente a él. Resulta que los empresarios que “mandan” en Celaya también tienen a su suspirante. Se trata del arquitecto Pedro Vázquez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien anda muy movido en el ámbito público para comenzar a figurar. Lo mismo se le ve activo en el Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística de Celaya, que saliendo en eventos públicos del Gobierno Municipal con una sonrisa de oreja a oreja. Y qué decir de las conferencias de prensa, a las cuales es infaltable. ¿Será que el arquitecto quiere seguir los pasos del también arquitecto, empresario y exalcalde, Ismael Pérez, quien con esa misma estrategia llegó a gobernar Celaya?. Alcalde.

Pero además están varias mujeres interesadas y lo creen muy viable por aquello de la paridad de género, entre ellas apunte usted a la diputada local Elvira Paniagua, que ya está siendo impulsada en redes sociales por algunos grupos sociales; la directora del DIF Municipal Saraí Núñez y hasta dicen que hay panistas que buscan a una empresaria. Como vemos, parece que no más Ramón y su círculo muuuy cercano ven posible la reelección.

¿Calderonazazo?

Y siguiendo con los dilemas de Ramón, parece que el Alcalde ve en el expresidente de México, Felipe Calderón, un ejemplo, pero de aferrarse a la política. Hablamos del inalcanzable activismo de el ex Presidente por promover a su esposa, Margarita Zavala, para que sea la candidata del PAN a la Presidencia de la República. En la Presidencia Municipal es un secreto a voces que el Alcalde ya conoce por demás la decisión del ya cantado candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Diego Sinhué Rodríguez, quien lo ha descartado ya como reelegible. Pero él no quita el dedo del renglón, y acostumbrado a las mieles del poder, hará hasta lo imposible por aferrarse y no dejarlo. Ahí quienes aseguran que el primer edil busca imponer a su esposa, Dolores Ramírez, para un cargo de los más altos, en caso de que no se le otorgue la candidatura por segunda vez. O en su defecto, negociar dicha posibilidad, pero de que no se quiere ir así de fácil, es un hecho.

Que no había compradores

Conforme pasa el tiempo salen más cosas raras de la de por sí extraña venta de dos predios, uno a un particular, y uno a la empresa Coprice, en la comunidad de Crespo. Ya los medios dieron a conocer se reservó la información del avalúo que la Tesorería Municipal realizó.

Días después, el alcalde Ramón Lemus aseguró que no, que son públicos, y fue todo. Como consecuencia de ello surgieron más dudas que certezas. Luego cuando los panistas aprobaron la venta Lemus dijo que los terrenos no tenían comprador definido, por lo que para nada se puede asegurar que se otorgaron al particular y a Coprice. Sin embargo, los dictámenes aprobados de inicio por la Comisión de Hacienda sí tenían los nombres de los compradores. Pero por si fuera poco, la semana pasada am solicitó a la tesorera Lourdes Herrera conocer el proceso de venta. La funcionaria informó que por principio de cuentas es el mismo comprador, quien realiza la solicitud. De ahí, la dependencia pide a otras oficinas la viabilidad de la posible venta, para posteriormente determinar si el terreno se puede vender. Ósea que, ¿hay o no compradores? Hoy estamos peor que al principio y este tema de los terrenos aún tiene mucha tela de dónde cortar mientras las autoridades sigan con tropiezo tras tropiezo, o lo que sería peor, mintiendo.

Grillas freseras

Quienes ya no pueden esperar por empezar a darse de gritos y sombrerazos son los funcionarios, sobre todo los priístas como Armando Uribe Valle, que como sus copartidarios tricolores ya comenzó a lanzar patadas a diestra y siniestra rumbo a los comicios de 2018.

Ahora, luego de intentar fastidiar al regidor panista Víctor Zanella Huerta, cambió de objetivo. Su nuevo tiro al blanco es el director de Desarrollo Social y Humano, Martín López Ramírez, a quien acusó de hacerse promoción política con su trabajo en la dependencia.

Pero no sabía que Martín no es como Zanella, que más bien prefiere quedarse callado e ignorar al príista, sino que López Ramírez le dio un buen gancho y dijo que el Regidor, al igual que el priísta David Muñoz, ya le pidieron una lista de beneficiarios de los programas con nombre y domicilio.

Espectaculares incómodos

Los espectaculares que ha decidido colocar el PVEM en todo el estado, donde dan diferentes mensajes a la ciudadanía, han incomodado a algunos políticos y empresarios en Salamanca. El fin de semana pasado el Consejo Coordinador Empresarial CCE pidió que los quitaran, pues opinaron “asustan” las inversiones y al comercio de la ciudad.

Y no sólo los del CCE, sino que políticos de otras fracciones han opinado que en vez de que los del PVEM hagan campañas que “ataquen” las ciudades del estado, deberían colocar espectaculares con propuestas y que gasten su dinero en proyectos que aporten a Guanajuato.

Sin embargo la diputada Beatriz Manrique, coordinadora de los diputados del PVEM, ya dijo que no se van a quitar, y que los panistas lo que quieren es callarlos y hacer caso omiso de la realidad.

Márquez, PAN y el 2018

El gobernador Miguel Márquez va a pesar en el proceso interno panista del 2018, de eso no hay duda.

Así lo dejó sentir el pasado lunes cuando en el Centro de Convenciones de Guanajuato Capital sostuvo una encerrona con los alcaldes del corredor industrial y la dirigencia estatal de Acción Nacional.

Los alcaldes se manifestaron inquietos porque haya pronto una definición de las alcaldías que el partido reservará para mujeres y tomar entonces una decisión sobre si aspiran o no a ser otra vez candidatos.

Ahí estuvieron Héctor López, de León; Ricardo Ortiz, Irapuato; Ramón Lemus, Celaya; Antonio Arredondo, Salamanca; Juan Antonio Morales, Silao; Ysmael López, San Francisco del Rincón, y Juventino López, de Purísima del Rincón. En lo oficial únicamente el 'paisano' del gobernador Márquez, Juventino, ha dicho que él no tiene en sus planes una reelección, el resto aún lo piensa.

El Gober les dejó clarito que nadie de los hoy 26 alcaldes azules tiene asegurada una candidatura. Deben estar conscientes del otro derecho constitucional, el de la paridad de género, pero además de la evaluación a los resultados de sus gobiernos para poner sobre la mesa las canicas que tiene cada uno.

El dirigente estatal, Humberto Andrade, les dijo que el partido empezará las mediciones ciudadanas.

Les pidió paciencia para esperar que esté definido el tema de los municipios y distritos para mujeres. El primer reto para la dirigencia es definir en cuáles de sus 'joyas' apostarán por candidatas.

En Salamanca están más que puestas la diputada federal Karina Padilla y la diputada local Beatriz Hernández. En Celaya quiere la diputada local Elvira Paniagua, y se combina con el desgate del gobierno de Lemus y su no militancia. En Irapuato es más probable se quede Ricardo Ortiz, y en León se ve difícil la permanencia de Héctor López, pero tampoco han definido ir con mujer hasta no medir lo que ellos llaman el “efecto Bárbara”, pero ahí están Alejandra Gutiérrez y Libia García Muñoz.

En la encerrona el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Enrique Avilés, les habló de la importancia de mejorar sus estrategias de posicionamiento de los resultados de sus gobiernos.

Márquez en lo público dirá que las candidaturas es un tema del partido, pero se hará sentir, al tiempo.