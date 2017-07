¡Saludos con valores para la felicidad! La felicidad personal debe merecerse y ganarse, se aprende y se practica desde el hogar. Es bueno entender que el primer hogar de un nuevo ser a partir del milagro de la concepción en el seno materno y que durante nueve meses quien lo habita es un prodigio y que los valores se van forjando desde ese entonces ¿A qué valores nos referimos? Los autores hablan de veinte: “Respeto, paciencia, constancia, prudencia, urbanidad, responsabilidad, orden, sinceridad, confianza, diálogo, tolerancia, creatividad, cooperación, compasión, generosidad, amistad, libertad, justicia, paz y alegría”. Otro cometario es: “El ser humano es social por naturaleza y necesita relacionarse con los demás. De ahí que la convivencia sea el medio natural para adquirir y poner en práctica los valores fundamentales que deben regir la vida entre las personas. Respetar a los demás, tener paciencia, ser responsable y constante, saber dialogar… son valores que como padres deseamos transmitir a nuestros hijos para que aprendan a ser libres y felices. La educación en valores de los niños y las niñas debe empezar en edades tempranas y en el propio hogar. Breves reflexiones sobre la importancia que tienen los valores en la convivencia, y actividades aplicables a la vida familiar para trabajar algunos de sus aspectos, permiten que nuestros hijos los vayan asimilando con la mayor naturalidad. Valores para la convivencia es una ayuda básica para los padres que quieren formar individuos independientes, que se valoren a sí mismos y sean valorados por los demás y que, por encima de todo, sean felices y hagan felices a quienes les rodean.” Todos los grandes libros tienen una estructura y los desarrollan con algún método. Aportan ideas claras y sencillas y aunque algunas de ellas en principio son abstractas, cobran fuerza cuando las convertimos en ideas concretas. El gran valor de este libro es que nos indica cómo manejar cada valor en forma práctica y real, en el día a día. Leamos un ejemplo de los veinte que desarrolla el libro: “Cooperación”- Sinónimo de cooperar: Colaborar, contribuir: El concepto: Cooperar y todos los conceptos relacionados implican trabajar juntos, empujar todos en la misma dirección, hacer camino juntos, tomar parte con otros para conseguir un objetivo común. Con este valor tendemos a favorecer al otro, puesto que entendemos que una persona coopera con las demás cuando hay una reciprocidad, ya que, si ésta no existe, estaríamos hablando sólo de una ayuda. Ayudar tiene una sola dirección: uno ayuda y el otro es ayudado. Cooperar tiene siempre una doble dirección: yo ayudo a los otros, y éstos me ayudan a mí. Es decir, todos nos ayudamos mutuamente. En resumen, yo beneficio a los demás y los demás me benefician a mí. Así, ¡todos salimos ganando! Cooperar es fácil y difícil a la vez, desde muy pequeños, nuestros hijos empiezan a cooperar en casa, en la guardería y en el parvulario, ya que saben que tienen que compartir el material para pasar de “jugar al lado de otro” a “jugar con el otro”. Sin embargo, los esfuerzos de padres y educadores son fundamentales para que el hábito se desarrolle correctamente, ya que es el proceso de aprendizaje de la cooperación es largo y costoso”, pero benéfico. Nos leeremos en la próxima. Pilón filosófico: El proceso de aprender camina por esta vía: “No se trata solamente de estar contento, sino saber que uno está contento”.

FICHA TÉCNICA



TÍTULO: Valores para la convivencia.



AUTOR: Esteve Pujo I Pons.



EDITORIAL: Parramon.



PRECIO: $456.00



CAPTURISTA: Carmen Cabrera.