Tiene Irapuato rival

El equipo Irapuato de la Liga Premier, ya tiene rivales para encarar en el Torneo de Apertura 2017.

Cabe recordar que los freseros se ubican en la Serie “A”, junto a 17 equipos más que buscan ocupar los primeros lugares de la tabla para lograr llegar a la liguilla y pelear por el campeonato.

Los partidos como locales se jugarán en el estadio Sergio León Chávez los domingos a las 4 de la tarde.

El conjunto azul_ grana sostendrá un total de 17 encuentros de los cuales, 9 serán como locales, recibiendo a equipos como; Cruz Azul Premier, Sporting Canamy, Pioneros de Cancún, Real Zamora. Halcones Morelos FC., Reboceros de la Piedad, Pachuca Premier, Tuxtla FC., América Premier.

En tanto que, de visita, el equipo fresero jugará 8 encuentros ante; Tiburones Rojos Veracruz, Inter Playa del Carmen, Toluca Premier, Lobos Buap Premier, Querétaro Premier, Universidad Nacional Premier, Puebla FC. Premier y Cruz Azul Hidalgo.

La participación de los freseros arranca en casa el domingo 13 de agosto ante Cruz Azul Premier, encuentro programado a las 4 de la tarde en el estadio Sergio León Chávez.

Jornada 2 Tiburones Rojos del Veracruz vs Irapuato.

Jornada 3 Irapuato vs Sporting Canamy.

Jornada 4 Inter Playa del Carmen vs Irapuato.

Jornada 5 Irapuato vs Pioneros de Cancún.

Jornada 6 Toluca Premier vs Irapuato.

Jornada 7 Irapuato vs Real Zamora.

Jornada 8 Lobos Buap Premier vs Irapuato

Jornada 9 Irapuato vs Halcones Morelos FC.

Jornada 10 Querétaro Premier vs Irapuato.

Jornada 11 Irapuato vs Reboceros de la Piedad.

Jornada 12 Universidad Nacional Premier vs Irapuato.

Jornada 13 Irapuato vs Pachuca Premier.

Jornada 14 Puebla FC Premier vs Irapuato.

Jornada 15 Irapuato vs Tuxtla FC.

Jornada 16 I rapuato vs América Premier.

Jornada 17 Cruz Azul Hidalgo vs Irapuato.