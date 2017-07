Denuncian abandono a anciano

Un hombre de edad avanzada se encuentra en condiciones de abandono. Piden vecinos ayuda a las autoridades, Asociaciones y a la población en general.



Habitantes de Rinconada de los Fresnos, denunciaron que un hombre de la tercera edad con problemas de salud vive solo en la calle San Judas Tadeo.



Aunque recibe la visita de familiares, los vecinos aseguran que esta sólo durante algunas horas, y que no recibe alimento y medicamento a las horas que require.



La semana pasada fue internado en el hospital debido a que fue encontrado inconsciente en el suelo de su domicilio.



Hace algunos días le fue donada una silla de ruedas de parte de una ciudadana, pero no hay quien lo asista, pese a que necesita cuidados especiales.



Una de las vecinas que ayudan a cuidar al hombre, declaró que ya se hizo un llamado al sistema DIF Irapuato para que atiendan el caso, pero que no han tenido respuesta.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx