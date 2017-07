Escapan de policía tras persecución

En la colonia Lagunilla Malpaís, del municipio de Valle de Santiago, se registró durante la noche del jueves una persecución de una camioneta Pick Up la cual era conducida a exceso de velocidad y tras varios minutos de tratar marcarles el alto, los ocupantes se bajaron del vehículo dándose a la fuga corriendo sin lograr ser detenidos.



A las 21:00 horas se reportó que la patrulla 8105 iba en persecución de un vehículo tipo Pick Up, marca Mazda sobre la calle Romita de la colonia La Lagunilla Malpaís, en Valle de Santiago, la cual era ocupada por tres hombres y que iba a exceso de velocidad en las calles de la colonia en mención.



La policía municipal de Valle les marcó en varias ocasiones que se detuvieran, pero hicieron caso omiso, hasta que cuadras más adelante se bajaron de la camioneta y se alejaron del sitio corriendo, dejando abandonado el vehículo en el que viabajaban.



La policía no logró detener a ninguno de ellos.



Se consultó en el sistema los datos del vehículo siendo este tipo Pick Up, pero no arrojó reporte de robo.



Por lo que se procedió a resguardar el vehículo abandonado en una pensión del municipio y dejándola a disposición de Seguridad Pública.

