Le disparan a ex militar retirado

Los hechos ocurrieron a las 17:50 horas en el momento en que por la calle Sol, casi esquina con Jaime Nunó, el hombre que dijo ser pensionado del Ejército Mexicano, caminaba tranquilamente por la banqueta.



Atrás del hombre circulaba un vehículo, el cual era tripulado por al menos dos hombres, uno de los cuales, sin alguna razón, le disparó al peatón con un arma de fuego.



Mientras el adulto mayor cayó al suelo, el agresor y su cómplice huyeron.



Testigos de lo sucedido llamaron a la policía para reportar la agresión.



Los elementos de seguridad pública comprobaron que el hombre estaba lesionado por un proyectil de arma de fuego y solicitaron que se acercara al lugar una ambulancia de la Cruz Roja.



Al revisar al herido, los paramédicos vieron que presentaba una lesión en el empeine de su pie derecho, por lo que lo trasladaron en la ambulancia al Hospital General.



El ex militar lesionado, no dijo qué tipo de vehículo tripulaban los agresores.



La policía salmantina buscó en la zona del ataque a los responsables pero no logró dar con ellos.

