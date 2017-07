Estadio León le dio mala suerte a este jugador

Además de la posibilidad de pelear otro título, para Israel Jiménez el Campeón de Campeones representa su retorno a las canchas, por lo que su motivación es doble.



El lateral derecho no juega un partido oficial desde el 1 de octubre del año pasado, en la visita al León por la Jornada 12 del Apertura 2016, en la que los auriazules perdieron 3-2.



Días después de ese partido, el canterano sufrió una la ruptura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, durante un entrenamiento en Zuazua, por lo que tuvo que ser operado.



"Yo la verdad muy feliz después de casi 9 meses que he estado fuera y bueno, ahora se presenta la oportunidad otra vez y hay que disfrutar del partido, contento por el regreso", mencionó el jugador de 27 años, quien en el 2013 había sufrido una lesión similar.



Es probable que Jiménez tenga que ser titular mañana, obligado por las ausencias en la zaga de Luis Rodríguez y Hugo Ayala, convocados del Tri en la Copa Oro, y la lesión de Francisco Meza, sin embargo consideró que las bajas no serán pretexto.



"No es pretexto, nosotros vamos a hacer un buen partido, vamos a hacer lo nuestro, el trabajo que venimos haciendo en la pretemporada", expresó.



"Es un partido muy importante, un campeonato más que se juega y hay que tomarlo muy en serio".



Además de los mencionados, Enner Valencia se quedó en la Ciudad, debido a que no había llegado su pase internacional.



El que tampoco viajó con el equipo a Los Ángeles fue el técnico Ricardo Ferretti, quien hoy tiene programada una rueda de prensa conjunta con Matías Almeyda, timonel de las Chivas.



Tigres regresará a la Ciudad una vez concluido el partido ante el Guadalajara, que será el domingo a las 21:45 horas (tiempo del centro de México), por lo que se espera que llegue alrededor de las 4:00 horas del lunes