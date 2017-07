Osorio divide opiniones

El accionar del técnico Juan Carlos Osorio con la Selección Mexicana ya hace eco en algunos campamentos de la Liga MX. El soso empate sin goles contra Jamaica, dentro de la fase de grupos de Copa Oro, atizó las críticas.

El Tri divide opiniones, tanto que en Cruz Azul se mofan y prefieren resaltar a su entrenador español Francisco Jémez por encima del colombiano.

"Muchas veces el futbol no es justo. Al final de cuentas México está ahí y lo siguen juzgando. Cruz Azul juega bien y no hay resultados, pero siguen los juicios, el futbol es así. Creo que Jémez está más cerca de disfrutar un triunfo que México", criticó el defensa de los Celestes, Jordan Silva, quien no recibe llamado tricolor desde septiembre de 2016.

Pero hay quien defiende la causa. Alfredo Talavera, portero del Toluca y constante en las convocatorias de Osorio, levantó la voz. "Ya déjenlo en paz, déjenlo trabajar. Se los digo porque estoy ahí y sé cómo son las cosas. Se especula mucho antes del juego y después ya lo matan", acusó Talavera.

Fantasmas. Jordan Silva confesó que vive una atmósfera diferente que cuando militaba con los Diablos Rojos. La obligación celeste por alejarse del descenso y los 19 años del club sin conquistar un título de Liga en ocasiones lo desorientan.

"Tiene que ver la mentalidad de cada jugador y eso nos va a llevar al éxito para espantar los fantasmas. Claro que hay necesidad en el equipo, todo club la tiene. En Toluca también era manejada aunque no como aquí", explicó. "[En Cruz Azul] es distinta la presión, veo que el nivel se mueve por la grandeza de este club".

Y para mostrar lo dicho, el zaguero de 22 años primero tendrá que recuperarse físicamente para ganarse la titularidad, ya que es duda para arrancar el torneo.