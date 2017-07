Osorio se siente frustrado

El técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, dejó en claro que lo tiene molesto y frustrado no poder dirigir al equipo desde el banquillo, todo por a la sanción que recibió de seis partidos en la pasada Copa Confederaciones.

"Si hay una palabra para describirlo, es frustración, no poder dar las indicaciones necesarias durante el partido a los jugadores. Es una situación muy difícil, no puedo negar el hecho de que disfruto mucho estar en la banca, y es difícil corregir (desde el palco)… Es frustrante no poder estar en la cancha", señaló el entrenador colombiano.

El entrenador también opinó sobre la decisión de los altos mandos de la FMF de no pelear para un posible recorte en el castigo.

"Los jefes tomaron la decisión más viable, más práctica por cómo se dio todo y el documento de FIFA. De mi parte acatar y cumplir. Respetamos mucho a la FIFA y a Concacaf, hasta el momento no hemos violado los parámetros que sugiere dicha suspensión", sentenció el timonel del Tri.