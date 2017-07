¿Quién es Honda? El jugador que hizo enojar a la afición de León

Sus rasgados ojos y cabello desteñido le convierten en un futbolista poco común para el medio mexicano, pero el fichaje del volante japonés Keisuke Honda —por parte del Pachuca— no es el único exótico en la historia de la Liga MX.

El quinto máximo anotador en la historia de la selección nipona (34 goles), se une a la lista de futbolistas provenientes de naciones que no se caracterizan por exportar su talento a un balompié que casi siempre voltea hacia Sudamérica.

Honda, quien proviene del Milán, no será el primer representante de Japón en el certamen mexicano, aunque sí el más laureado.

Así como él, ha habido futbolistas de naciones que a algunos les cuesta trabajo identificar en un mapa.

Uno de los más llamativos fue el delantero Abdul Thompson, nacido en Sierra Leona y jugador del Monterrey entre 1996 y 1998. Su velocidad no le bastó para marcar diferencia: apenas convirtió tres anotaciones en los 15 partidos de Liga que jugó.

A principios de la década de los 90, el atacante ghanés Isaac Ayipei abrió las puertas mexicanas a los futbolistas africanos. Aunque jugó en tres equipos, se le recuerda más por su paso con el León. Firmó 41 goles, en 126 encuentros disputados.

Europa del Este también ha tenido algunos representantes. El más conocido fue el goleador polaco Grzegorz Lato, máximo romperredes en el Mundial Alemania 1974 y futbolista del Atlante de 1982 a 1984.

El Dato

2 Copas del Mundo ha jugado el volante japonés (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). Ha marcado tres anotaciones.

4 Clubes había defendido antes del Pachuca: Nagoya, Grampus Eight, Venlo, CSKA Moscú y Milán.