***SESIÓN EXTRAORDINARIA

La que tendrá el Congreso del Estado este lunes para elegir a los 9 ciudadanos que integrarán el Comité de Selección que debe nombrar al Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción.



* CINCO PARA LAS DOCE



El 18 de julio es el plazo en el País para poner a operar el sistema nacional y los locales. En Guanajuato falta dar pasos claves como integrar el órgano ciudadano y un Fiscal Anticorrupción realmente fuerte.



* ESCUDO Y SECRETARÍA



También se tomará el acuerdo de instruir a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a una auditoría financiera 2017 al programa Escudo y otra más al desempeño de la Secretaría de Seguridad.

***MIGRANTES EN EL PAN



Una comitiva de activistas que apoyan a paisanos en Estados Unidos se reunió ayer con el presidente y el secretario general del Comité Estatal del PAN, Humberto Andrade y Poncho Ruiz, para plantearles directamente su propuesta para que los migrantes ocupen espacios como legisladores.



*TOCAN LA PUERTA



Fue un primer acercamiento migrantes-partido gobernante. “No les vamos a dar espejitos”, les dijo Humberto en relación a que no podía prometerles por ahora algo que no puedan cumplirles, pues las candidaturas dependerán de varios factores como los de reelección y paridad. Aunque no les cerró la puerta pues acordaron mantener el diálogo en ese y otros temas de trabajo con la comunidad migrante.



*JUGAR UNA ELECCIÓN



Los migrantes paisanos quieren estar representados en el Congreso del Estado y también en el de la Unión. Garantizarles la primera pluri local no les serviría pues hace rato que la votación mayoritaria que tiene el partido en Guanajuato les cierra la vía de la representación proporcional. Y si van a elección por algún distrito habrá que ver qué perfiles proponen y si el PAN abre ese espacio.



*DEJARLO TODO



Los requisitos de ley establecen que para ser diputados los guanajuatenses en el extranjero tienen derecho a que les reconozcan la residencia binacional, pero para ser electos deberán incorporarse al estado por lo menos 180 días previos a la elección. Para los migrantes que incursionen en política local es dejar todo en Estados Unidos para radicar al menos por tres años en su tierra, Guanajuato.

***CHICO EN VIDEO



El senador y aspirante del PRI a la candidatura a Gobernador, Miguel Ángel Chico Herrera, subió a sus redes sociales un video de un minuto de duración promovido con su hashtag favorito, “Mi Guanajuato Querido”. Con una cuidada producción retrata las imágenes que representan un bosquejo de la entidad (El Pípila, Cristo Rey, escalinatas de la Universidad de Guanajuato, cajeta, fresa, calzado, textil, campo).



*PERFIL PARA 2018



El político tricolor habla en voz en off y aparece en tomas solo y con su esposa, Maucita. Cierra con la frase: “Ser guanajuatense es mi orgullo, servirlo es mi pasión, mi Guanajuato querido”. El senador aprovecha el periodo de receso de sesiones para hacer política, ayer estuvo en San Luis de la Paz en donde declaró que la candidatura del PRI debe ser para alguien libre de corrupción y bien posicionado.



*GERARDO CON OCL



Pero también en el otro bando hace aire, como dicen. El senador Gerardo Sánchez, también aspirante a la candidatura tricolor, tuvo una reunión en la sede del Observatorio Ciudadano de León (OCL) con su presidente, Luis Alberto Ramos, y con Rocío Naveja, de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. El político tenía interés en conocer el trabajo que hacen los organismos ciudadanos a favor de la ciudad.



*BÁRBARA CON PETROLEROS



Y también ayer otra tricolor en chamba de vinculación política fue la diputada federal Bárbara Botello, quien se reunió con líderes jubilados de Pemex en Salamanca y con el celayense diputado federal de Nueva Alianza y directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Luis Manuel Hernández León. Hablaron de la problemática local y la necesidad de la alternancia política.



*CONSEJO POLÍTICO



Lo inmediato en el PRI de Guanajuato es la renovación de su Consejo Político Estatal 2017-2020 que tendrá que estar listo el 10 de agosto. Ayer se instaló el órgano auxiliar local de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI que preside José Alcaraz de la Rosa, responsable de conducir el proceso.



*LA INCLUSIÓN



La instrucción de la delegada Graciela Ortiz fue incluir a todas las corrientes en los espacios del partido, y así empezaron con el órgano auxiliar que completan: Alejandro Espinoza, secretario técnico; como vocales Luz María Ramírez, Juan José Benítez, Agustín Marmolejo, Celeste Gómez, Aletta Trejo, Jorge Luis Hernández, Ali Patlán y el exsecretario de Ayuntamiento leonés, Martín Ortiz.

***HIDRANTES, EMERGENCIA



Para tener un diagnóstico y luego un plan de acción para atender el problema de falta de hidrantes en la ciudad, ayer se hizo una mesa de trabajo en la que participaron el Instituto Municipal de Planeación, SAPAL, Desarrollo Urbano, Protección Civil, Economía, y el regidor del PVEM Sergio Contreras.



*POCOS Y SIN PRESIÓN



La situación es crítica, se cuenta en León únicamente con 40 hidrantes públicos y 900 privados. Pero en caso de una emergencia tampoco esos funcionan pues la presión en toda la red de agua no es suficiente. Además el Cuerpo de Bomberos cuenta con siete estaciones cuando lo ideal para la atención sería de 13.



*VACÍO NORMATIVO



Otro problema es que la normativa establece que los fraccionamientos industriales y comerciales podrían (opcional) instalar estos hidrantes, y en los desarrollos habitacionales no se dice nada. En 30 días se presentará a la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento un panorama para aterrizar acciones.