Analizan trabajo de diputados

El Observatorio Legislativo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) presentó en León el foro “Congreso bajo la lupa” para dar a conocer el proyecto que evalúa el desempeño de los diputados.



En las instalaciones del Movimiento Ahora, el maestro Alberto Bayardo Pérez, director del Observatorio Legislativo del ITESO, expuso una ponencia titulada “El escrutinio de la actividad legislativa en México” y sostuvo que actualmente el 85% de los mexicanos no confían en los diputados.



Asimismo, detalló que el Observatorio Legislativo del ITESO nació en 2007 como un proyecto de aplicación profesional a partir de constatar que el Congreso de Jalisco no estaba cumpliendo con sus funciones básicas.



“¿Por qué no funciona el Congreso?, ¿y qué vamos a hacer para que funcione?, y preguntarnos si el medir a los diputados a través de las iniciativas que presentan es lo correcto; es decir, ¿esas iniciativas sirven realmente para algo?”, se interrogó Bayardo Pérez.



El objetivo del proyecto es brindar a la ciudadanía datos y herramientas para evaluar el desempeño del Poder Legislativo en su conjunto y de cada diputado local en particular desde la perspectiva de la democracia.



Para evaluar una iniciativa de Ley el Observatorio Legislativo de Jalisco tomó en cuenta aspectos como claridad y técnica legislativa; integración al sistema jurídico; medios de garantía; relevancia; identificación de grupos objetivo y beneficiarios y análisis de costo-efectividad, entre otros.



La finalidad de presentar a los leoneses la metodología y resultados del trabajo que ha elaborado dicho organismo a 10 años de su creación es hacer partícipe a la ciudadanía de la importancia de evaluar y conocer el quehacer legislativo de su propia entidad, subrayó Alberto Bayardo Pérez.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx