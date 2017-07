El miedo no las deja divorciarse

Más de 180 mujeres pidieron asesoría al Instituto Municipal de las Mujeres (Inmujeres) para divorciarse, pero sólo el 40% logró hacerlo y el resto decidió regresar con su pareja.



En el primer trimestre del presente año personal de Inmujeres brindó 116 asesorías de divorcio y 68 en el segundo; las leonesas que no se divorciaron fue por miedo o por dependencia económica, según informó la dependencia.



Además del divorcio, 189 mujeres solicitaron apoyo para recibir pensión alimenticia, 135 leonesas se acercaron a la dependencia por violencia en su contra y 25 más por guardia y custodia, entre otros.



A fin de proporcionar más asesorías en procesos de materia familiar y penal a bajo costo o gratuitos, el Inmujeres y el Colegio de Abogados de León firmaron ayer un convenio de colaboración.



“Las asesorías jurídicas que han presentado las mujeres en la presente administración se vinculan en 27% al divorcio, 23% a pensión alimenticia, 14% denunció violencia, 6% asesoría de custodia y guarda, 2% reconocimiento de paternidad y otro 2% solicitud de orden de protección”, detalló Mónica Maciel Méndez Morales, directora del instituto.



El tipo de violencia que persiste en la sociedad es la psicológica y física, y quien más la padecen son las mujeres de entre 20 y 60 años.



Las leonesas que más solicitan asesorías viven en colonias como: Villas de San Juan, Villas de San Nicolás, Agua Azul, Las Joyas, San Juan Bosco y 10 de Mayo.



“La cultura que propicia la violencia contra las mujeres está arraigada y lo más peligroso es que se nos haga natural que exista; no podemos permitir que se desarrolle, que continúe en nuestra sociedad”, mencionó el alcalde Héctor López Santillana.



“Este clima que vivimos de una relación tensa entre los ciudadanos, autoridad y gobierno, pero sobretodo una falta de armonía, cooperación y confianza entre nosotros, parece que tiende a agravarse y no a resolverse”, añadió.



De no lograr esta modificación cultural, aseveró, seguirán estas manifestaciones de violencia y se podrían incrementar.



“La firma de este convenio tiene que ver con el espíritu de la Ciudad Educadora. Para lograr ir a la raíz del problema tenemos que asegurarnos de este trabajo multidisciplinario, transversal, con continuidad; porque no lo vamos a resolver en el tiempo que le queda a esta administración”, finalizó.





