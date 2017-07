Rechazan maltrato en albergue infantil

Habitantes de la comunidad de Mancera se manifestaron ayer para expresar su apoyo al padre Pedro Gutiérrez Farías, fundador y director de la casa hogar Ciudad de los Niños de Salamanca, donde denunciaron casos de maltrato y abusos contra menores.

Decenas de inconformes ofrecieron una rueda de prensa en la que los “hijos” del sacerdote compartieron sus experiencias al vivir en el albergue y negaron haber recibido golpes o castigos.

A las 10 de la mañana el grupo de manifestantes llegó al puente en construcción de la carretera Salamanca-Valle de Santiago, a la altura de colonia Las Arboledas, y de ahí partieron de regreso, mostrando cartulinas en las que expresaron su apoyo al padre Pedro Gutiérrez.

Y es que hace algunos días una denuncia anónima alertó a las autoridades sobre el caso de una niña a quien una monja de la casa hogar le quemó las manos por robar una plastilina.

La juez federal, Karla Marcia Macía Lovera, ordenó la reubicación de los 134 niños y 80 jóvenes que ahí viven, pero ante las complicaciones para reubicarlos el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Guanajuato determinó dejarlos ahí y tomar el control del inmueble.

Autoridades argumentaron que los menores estarían mejor en su entorno.

Los manifestantes dijeron que continuarán realizando muestras de apoyo y que incluso irán hasta la ciudad de Guanajuato para exigir que dejen en paz al Director de la Ciudad de los Niños.

“Mi papá (padre Pedro) me llevaba de paseo y conocí muchas cosas, me sentí su hijo sin serlo, nunca fui maltratado ni jamás vi algo en contra de mis hermanos, mi Papá me rescató de las calles”, aseguró Eduardo Alvarado, panadero de 41 años.

En la reunión hombres y mujeres coincidieron en que gracias a la labor del padre Pedro Gutiérrez se convirtieron en personas de bien, pues han formado a sus propias familias.

“Aquí tuve la familia que mis padres biológicos me negaron y me fui cuando llegué a la mayoría de edad y podía ejercer mi profesión”, relató Luz María Gutiérrez Anguiano, enfermera de 37 años.

Dijeron haber recibido amor, educación y una guía para superarse personal y profesionalmente.

“Todo lo que he logrado es gracias a que la institución me enseñó a vivir bien, a hacer lo correcto y estoy agradecido por haber llegado en mi infancia a este lugar; estoy orgulloso de haber vivido esa experiencia de vida”, dijo Rogelio Gutiérrez Morales, empresario textil.

Otros hablaron sobre su respaldo hacia al padre Pedro Gutiérrez Farías, pues dijeron que es lo menos que pueden hacer para agradecerle tanto que les dio y cómo les ayudó a mejorar sus vidas.

“En la Ciudad de los Niños siempre nos dieron nuestros tres alimentos al día; el padre Pedro me encaminó para que estudiara, quiero que se resuelva esto por el bien de mi papá y de todos nuestros hermanos”, pidió María Guadalupe Gutiérrez Morales, ama de casa de 48 años.

