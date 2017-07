Ante la inseguridad, en este estado quieren autodefensas

Debido a la alta incidencia delictiva, ciudadanos encabezados por el abogado Carlos Muñoz Rodríguez anunciaron la creación de un grupo de autodefensas en Baja California.



El abogado aseguró en entrevista que el proyecto es a nivel estatal y formará comités ciudadanos en las colonias, los cuales realizarán sus propios rondines.



Incluso, dijo, buscarán capacitación para portar y usar armas contra la delincuencia.



"Estamos atrapados por la delincuencia, en todos los sentidos, en todas las ciudades de Baja California, nosotros vamos a formar comités ciudadanos en todas las colonias, todos son ciudadanos", indicó.



"Vamos a ser gente responsable, comprometidos, que ame Baja California, no vamos a ser una pandilla, ni un cártel, ni guerrilleros, vamos a someternos a la Constitución y aprovecharemos las garantías y derechos que nos da", mencionó.





El artículo 16 da el derecho de detener a cualquier persona cuando esté cometiendo un delito, refirió, y el 10 constitucional dice que todos los ciudadanos tienen derecho a tener armas en su casa para su protección.



Todo, subrayó, bajo las condiciones de la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos.



"No estamos incitando a la población a que tome las armas y salga a las calles, sino que tenga la posibilidad de adquirir un arma para su protección, ya que hay muchas bandas que entran a las casas a robar y andan armados, ya no te asaltan en la calle, entran a las casas", dijo.



"A falta de seguridad que tendría que brindar el Ayuntamiento, pues los ciudadanos tenemos que protegernos por nosotros mismos, debido a la ineptitud de las autoridades, todos reciben unos altos sueldos".



El abogado destacó que los integrantes de estas autodefensas deberán pasar por un filtro, para comprobar que no tienen nexos con el crimen organizado.





"Nos vamos a enfocar en los estudiantes universitarios y amas de casa, porque son los principales afectados", expresó.



El abogado solicitó la renuncia de la Procuradora Perla del Socorro Ibarra, y del director de Seguridad Pública de Mexicali, Alonso Ulises Méndez.



Muñoz Rodríguez dijo que él mismo ha sido víctima de varios delitos como robo en su vehículo y en su casa.