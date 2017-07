En la puerta de la Fiscalía General de Sinaloa fue colocado un pequeño féretro y mantas, en fondo blanco con letras rojas con los mensajes "Justicia para Javier Valdez" y "No al silencio".



Activistas sociales, de derechos humanos y periodistas en forma simbólica clausuraron el edificio oficial, ubicado en el desarrollo urbano de Tres Ríos en reclamo por el esclarecimiento del asesinato del cofundador del Semanario RioDoce, Javier Valdez Cárdenas.



Con gritos de "Justicia para Javier Valdez", los manifestantes colocaron en pilares de acceso a la Fiscalía General del Estado cartulinas con los mensajes: "Clausurado por la inutilidad del fiscal"; "Sinaloa, estado ensangrentado por el des-gobierno".



Alejandro Sicarios Rivas, confundador del Semanario RioDoce, externó que a dos meses del asesinato del periodista no se conoce ningún avance de las investigaciones.



La tarde del pasado 15 de mayo, el periodista y escritor fue interceptado por dos hombres armados cuando conducía su vehículo, fue obligado a descender y le dispararon en doce ocasiones.



Sicairos Rivas externó que pese a los compromisos de las autoridades federales y estatales por esclarecer el crimen, no se observa voluntad para cumplirlo.

