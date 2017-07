Descarta funcionario del INE vínculo con Alfredo Del Mazo

El titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, Eduardo Gurza, rechazó algún conflicto de interés en el árbitro electoral por haber participado en el Consejo Directivo de Banobras cuando Alfredo del Mazo presidía el organismo financiero.



El contador justificó que su labor en dicho consejo era la de un supervisor, en su calidad de Comisario Público Propietario del sector Hacienda nombrado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).



Precisó que, así como en Banobras, también fue supervisor en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



"Yo era el Comisario de todo el sector Hacienda. Obviamente, era yo el Comisario de toda la banca de desarrollo, era yo Comisario del SAT, de la Secretaría de Hacienda, etcétera, de todo el sector Hacienda.



"Consecuentemente, pues era yo el Comisario de Banobras, yo era representante de la Secretaría de la Función Pública vigilando al Consejo de Administración de las entidades públicas, ésa era mi función, yo nunca fui empleado de Banobras, nunca", afirmó en entrevista.



Ayer, Gurza participó en la sesión en la que el Consejo General del INE discutió dictámenes de la UTF y se desechó la queja contra Del Mazo por presunto financiamiento ilícito de la constructora OHL.



El representante electoral de Morena, Horacio Duarte, sostuvo que la exoneración obedecía al vínculo entre el titular de la UTF y el ex candidato del PRI.



REFORMA dio a conocer que Eduardo Gurza, además, es padre de la ex diputada priista en el Congreso mexiquense Alejandra Gurza Lorandi.



La hija del encargado de fiscalizar las campañas de Coahuila y Estado de México ocupó la curul del distrito 17 de Huixquilucan, supliendo a Carlos Iriarte, ex Alcalde de ese Municipio y actual líder estatal del tricolor.



Gurza Lorandi trabajó como gerente de Recursos Materiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), contratada por otro priista mexiquense: David Korenfeld.



El esposo de la ex diputada, León Gálico Korenfeld, es sobrino del ex titular de Conagua y trabajó en el Ayuntamiento de Huixquilucan cuando Del Mazo fue Alcalde.



Pese a ello, Gurza insistió en que no existe conflicto de interés en la UTF del INE porque, arguyó, todos los consejeros electorales tienen vínculos con parientes que desempeñan o han desempeñado cargos públicos.



"Mi hija es mi hija, y si de alguien estoy orgulloso, es de mi hija, es una excelente funcionaria y fue una excelente legisladora, ¿eso qué tiene que ver?", cuestionó.



"¿Por qué va a haber conflicto de intereses? Pregúntele usted a todos los consejeros si tienen parientes que son, han sido pertenecientes a algún partido político o han sido legisladores o han sido funcionarios. Todos, todos, tienen algún pariente al respecto. Mi hija es una persona y ella toma sus decisiones, yo no influyo en sus decisiones, como mis padres no influyeron en mis decisiones", acotó.

