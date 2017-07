Esto le pagarían a familia de víctimas de socavón

La familia de los dos hombres que fallecieron al caer a un socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca rechazó el monto de dinero que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la empresa constructora ofrecieron por concepto de reparación del daño.





Sergio Martínez, amigo de la familia y ex patrón de los dos fallecidos, dijo que tanto la SCT como la compañía ya hicieron contacto con la familia y, actualmente, están en negociaciones.



"El ofrecimiento que están haciendo definitivamente no se va a aceptar, ya está el abogado de la familia negociando un monto razonable, aunque sabemos que no hay precio que pague dos vidas", señaló en entrevista.





El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ha declarado que por parte de la dependencia se ofrecieron 500 mil pesos y que la constructora Aldesa-Eppcor ofreció un monto igual.



"Ellos no se han movido de esa posición, pero los montos no van a ser aceptados", reiteró Martínez.



En la víspera, Ruiz Esparza dijo que la indemnización es por "el mal rato" que pasó la familia, señalamiento que Martínez calificó como insensible ante una tragedia.



"Bueno definitivamente está fuera de contexto, se le fueron las cabras, que no debiera de ser porque se trata de un secretario de estado", consideró.