Gobernador pide a ciudadanos no pagar 'derecho de piso'

En medio de una pugna que sostienen células del crimen organizado en Veracruz, el Gobernador Miguel Ángel Yunes exhortó a la población a no pagar el llamado derecho de piso a la delincuencia y denunciar estas amenazas.



El cobro de piso es una de las principales actividades que realiza el crimen en zonas turísticas, negocios, mercados o zonas industriales, para dejar trabajar a los ciudadanos a cambio de un porcentaje en las ganancias.



"¡No pagues extorsión ni derecho de piso! La gente trabajadora no tiene por qué pagar a delincuentes, si eres víctima de este ilícito, denuncia, tu llamada es anónima", publicó Yunes su cuenta de Facebook.



Aparte, el Gobierno del Estado difundió un video para informar que el Grupo de Coordinación Veracruz dio un golpe a la delincuencia que operaba en la zona de mercados de la ciudad de Veracruz.



"Ahora, reforzaremos la labores de seguridad para acabar con las extorsiones. Si eres locatario de los mercados, te exhortamos a que no pagues derecho de piso y si fuiste o estás siendo víctima de extorsión o algún otro delito denuncia a la línea segura 01 800 226 6646, tu llamada es anónima", se solicita en el video, en el que se observa un despliegue de fuerzas de seguridad.



Ayer, una operación de elementos del Ejército, la Armada de México, Policía Naval, Fuerza Civil y policías Estatal y Federal, implementaron un dispositivo de seguridad en mercados del Municipio de Veracruz.



En las acciones fue detenida, en posesión de estupefacientes, Teresa "N" alias "La Güera", quien es señalada como líder de una banda delictiva y principal promotora del cobro de piso.



También aseguraron mercancía pirata que incluye material tanto musical como audiovisual; también se procedió a la suspensión temporal de actividades de diversos negocios que operaban de manera irregular, entre ellos dos hoteles y los bares "El Norteño", "San Juditas Tadeo", "La Zota de Oro", "El Cometa 2" y "La Catrina".

