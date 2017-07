Para 2018 será ilegal repartir “regalitos” de partidos políticos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sentó un nuevo criterio a aplicar en las campañas presidenciales y locales de 2018 para considerar ilícito el reparto de tarjetas y monederos, pero sólo cuando se recaben datos de los electores.



El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, argumentó que rumbo a 2018 "más vale ir generando certezas y no podemos permitir que eso sea considerado como un gasto de campaña".



Los monederos están en la frontera entre propaganda de campaña y promesa de dádiva, misma que no está permitida, planteó.



"No es lo mismo decir: 'Vota por tal partido o vota por tal candidato' o 'me comprometo a hacer una carretera', que decir: 'Si votas por mí, te voy a dar un beneficio concreto y personalizado si gano'" como es el caso de las tarjetas, expuso.



El acuerdo, tomado con el voto de seis de 11 consejeros es la primera decisión de importancia de la actual conformación del INE —con los nuevos consejeros que asumieron el cargo en abril—, pues marca un nuevo criterio relacionado con la propaganda y la entrega de monederos o tarjetas con la promesa de programas sociales.



Esa nueva mayoría determinó que no es legal la distribución de tarjetas con el simultáneo levantamiento de datos de ciudadanos, por lo que se sancionó a la Coalición formada por PRI, PVEM y Panal en Coahuila, que invirtió 918 mil pesos en las tarjetas "Mi monedero", "Mi monedero Rosa" y "Mi tarjeta de inscripción", ya que ese es un gasto sin fines partidistas.



Los consejeros Ciro Murayama y Benito Nacif afirmaron que el INE debe dar un mensaje de que este tipo de esquemas se apartan de la ley: "El instituto no puede permitir que en un país en el que prevalecen condiciones de pobreza, cualquier partido político aliente intentos de compra y coacción del voto", dijo Murayama.



Matizan postura en Edomex. El Consejo General resolvió 78 quejas en materia de fiscalización, entre ellas acordó desechar la queja por 280 mil Tarjetas "Salario Rosa" y "Con Todo" en el Estado de México.

