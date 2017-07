“Son gajes del oficio”, responde Ruiz Esparza por socavón

Con 48 años de carrera en el gobierno, donde ha enfrentado accidentes como la explosión en San Juanico y el sismo de 1985, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dice que hacer obras como el Paso Exprés a Cuernavaca implican riesgos, y un accidente como el del pasado 12 de julio "son gajes del oficio".



"Estos cargos no son de uno, uno cumple con los objetivos que le ponen. Llevo 48 años cumpliendo con ellos y seguiré cumpliendo hasta donde mis superiores quieran", dice en entrevista con EL UNIVERSAL.



"Así de claro: se toman decisiones, se toman riesgos, son gajes del oficio. Esto que sucede simple y sencillamente hay que atenderlo con toda responsabilidad, y mi principal trabajo en este momento es atender este asunto con la mayor diligencia, seriedad, responsabilidad, apego a la legalidad y profesionalismo, y si hay alguna responsabilidad, afrontarla con mucho gusto".



En 1984, cuando ocurrió la explosión de contenedores de gas LP en San Juan Ixhuatepec, Ruiz Esparza era secretario general de Gobierno del Estado de México, y después estuvo a cargo de varios frentes en el terremoto de 1985.



Sin embargo, el secretario reconoce que el socavón del Paso Exprés es el reto más importante de su administración y lo atenderá con puntualidad para sacarlo adelante.



Después de que fallecieron Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre e hijo, al caer con su auto en el socavón, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) audite toda la obra, no sólo el tramo afectado, desde la licitación y construcción, hasta su terminación.



Afirma que la SCT pidió un peritaje al Colegio de Ingenieros Civiles para determinar las causas que ocasionaron el socavón, el cual estará listo tentativamente entre el lunes o martes.



Dice que se utilizarán sonares para comprobar que no haya grietas en la parte profunda del paso y que el terreno esté bien compactado y sólido para evitar que se abra otro hoyo.



El consorcio responsable de la construcción del Paso Exprés, conformado por Grupo Aldesa y Epccor, pagará los daños en cuanto se determine qué obras se requieren para restaurar la carretera.



A su salida de la residencia oficial de Los Pinos, Ruiz Esparza aceptó que las dos personas cayeron con vida en el socavón y murieron dentro del auto.



"No hay duda de que estuvieron unos momentos adentro, no sé cuánto, la verdad. Qué feo decir esto, pero lamentablemente les cayó tierra encima y el tiempo que estuvieron ahí, hasta que fallecieron".



Sobre la denuncia presentada en su contra por diputados federales, dice que le hará frente y "tendrá que salir si alguien hizo mal algo".



Mala calificación



En la licitación de la obra participaron 24 compañías y el consorcio de Grupo Aldesa y Epccor fue el ganador a pesar de que en la parte técnica, la más importante para obtener el contrato, obtuvo 37.8 de 50 puntos y no obtuvo ningún punto en los apartados del sistema de aseguramiento de calidad y experiencia en obras.



Al respecto, Ruiz Esparza recuerda que el consorcio de Aldesa y Epccor fue el que obtuvo la calificación general más alta.



"Puede ser que en algún punto no tenga alguna calificación, pero en su sumatoria alcanzó el puntaje más alto de todas las empresas y por eso se le adjudicó el contrato", explica.



"Hay testigos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), hay observadores y hay un testigo social que emitió su dictamen. Y el dictamen que emitió es en el sentido de que se cumplió con los aspectos técnicos, legales, normativos en todo momento desde la licitación hasta la terminación de la obra", añade el titular de la SCT.



Sobre Grupo Aldesa y su participación en otros proyectos como la construcción de la Torre de Control del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Ruiz Esparza dijo que es una empresa española listada en el padrón de constructores y está calificada para presentar propuestas en las licitaciones del gobierno federal, además de contar con obras en países como India, China, Polonia e Italia.



"Si resulta [en la auditoría y peritaje] que la empresa falló o cometió un acto de corrupción, un acto indebido o un acto técnico mal hecho, desde luego que va a recibir una sanción. Puede ser inhabilitada en su participación en otras obras, y puede haber efectos sobre otras obras que tiene, si es que no acredita esa solvencia técnica", dice.



El tubo de drenaje



Sobre el aviso que el ayudante municipal de Chipitlán le dio al delegado de la SCT en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, en el cual le advirtió que debido a las fuertes lluvias y al mal trabajo en el tramo del Paso Exprés, entre el Conalep y Privada Camelina, el muro que se levantó en esa área estaba a punto de colapsarse debido a que el tubo de drenaje era obsoleto y "no fue sustituido por otro que fuera apto para dicha obra", Ruiz Esparza afirma que esta es la causa fundamental del análisis actual para determinar qué sucedió.



"El tubo es para canalizar ese riachuelo por debajo de la carretera, y lo que me dicen es que es lo más seguro que sucedió, pero hay que esperar el dictamen técnico. Ese tubo en algún momento entre el 3 y 9 de julio se rompió y empezó a humedecer la tierra, y al humedecerse, normalmente lo que sucede es que se reblandece y hay un hundimiento", expone.



La destitución del delegado de la SCT en Morelos fue porque recibió ese oficio del ayudante municipal el 3 de julio y no le informó a sus superiores de los acontecimientos en la obra, ni de las quejas y peticiones de los vecinos.



Ruiz Esparza dice que desconocía "100%" que había desperfectos en la obra; sin embargo, con ello no elude su responsabilidad.



Además, exhorta a los paseantes que viajan hacia Acapulco o hacia la Ciudad de México tener paciencia, pues los trabajos sobre la vía durarán al menos un mes.

