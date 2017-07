Sueltan priistas críticas a militantes de su partido

Militantes del ala inconforme del tricolor soltaron un montón de críticas en contra de la cúpula priista, de sus gobernadores corruptos, de sus legisladores impuestos por dedazo, de sus dirigentes incapaces, y hasta hubo quien pidió la renuncia del Secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza.



"Hemos sido institucionales, es hora de recordar que también somos revolucionarios", dijo un priista poblano.



Convocados por la ex Gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, unos 150 militantes se reunieron en un hotel cercano a las oficinas del partido para definir sus prioridades rumbo a la 22 Asamblea Nacional.



Ortega, aspirante a la candidatura tricolor el próximo año, echó en cara que de 2012 a la fecha el PRI perdió 4 millones 700 mil electores, y que de 20 Gobernadores que tenía, ya nada más le quedan 14.



La priista lo atribuyó a la imposición de candidatos, a la corrupción de sus funcionarios y la deficiencia de la política social, tres temas que planteará en la reunión tricolor del 12 de agosto.



"Si no aplicamos cambios, le vamos a entregar el poder a Andrés Manuel López Obrador", alertó, y fue secundada por Beatriz Pagés Llergo Rebollar.



"Punto final a que los candidatos del PRI sean el amigo, el socio, el compadre o el cómplice", exigió Pagés.



La Secretaria de Cultura del partido criticó hasta la falta de ideología que hoy impera en el Revolucionario Institucional.



"Decir que somos el centro, el partido bisagra, nos ha dejado ver como el partido gelatina: con un pragmatismo vulgar y oportunista", dijo, "aquí el gran riesgo que existe es que Morena, un partido liderado por un autoritario, puede llegar al poder".



La posible victoria de Morena fue la sombra de la reunión, sobrellevada con palomitas, chicharrones, pepinos con chile y refrescos.



"No tenemos capacidad de respuesta, tan simple como que todo mundo sabía lo que pasaba en Veracruz y no hubo ni un comentario del Comité Ejecutivo Nacional", sostuvo Jesús Morquecho, de Nuevo León.



"Ruiz Esparza debe renunciar, nos va a afectar enormemente", exigió.



"La población en general exige justicia para todos esos Gobernadores corruptos que han sido abanderados por nuestro partido y con desesperación veo que nuestras dirigencia ha hecho poco o nada para posicionar al partido contra la corrupción", sostuvo Montserrat Pérez Cedeño.



Manuel García lamentó que los jóvenes priistas tengan que pagar la culpa de los dinosaurios y sus retoños.



El poblano Gerardo Pérez aseguró que "el nuevo PRI" no lo representa.



"Le estamos dando un recordatorio a la cúpula que tiene secuestrado al partido: que el PRI no sólo es el grupo Atlacomulco y el Grupo Hidalgo o los grupos y grupúsculos que han logrado poner al PRI al borde de una derrota histórica", dijo el dirigente nacional de Corriente Crítica, Gerardo Morales Rentería.



"Este movimiento está dando un mensaje que no todos los priistas son corruptos", afirmó.



Cada uno de los asistentes se cuidó de decir que el encuentro llamado "Expresión militante" era contra alguien en particular.



"¿Contra quién sería, además?", planteó el ex diputado federal y ex secretario de organización del CEN priista, José Encarnación Alfaro, "¿contra quién nos Íbamos a oponer?".



Pues contra ustedes mismos, por aquello de que ya no quieren ser corruptos, se le respondió, a lo que él dijo que no.



"Esa no es la esencia del PRI, por eso hasta nos ha molestado a nosotros: la esencia del PRI es de un partido que tiene un proyecto social, un proyecto ideológico; la esencia del PRI es la de un partido que lucha por la democratización; el problema es que ha habido quienes, abanderados por el PRI, han llegado a cargos públicos y han sacado su esencia, la suya, de su persona: corrupta, desleal."



Y Encarnación Alfaro, dirigente de la organización Alianza Generacional, que por la tarde tendrá su propia reunión, citó a Manlio Fabio Beltrones: "No queremos que los corruptos usen al PRI como vehículo para llegar a los cargos".

