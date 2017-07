El dólar baja pero la inflación sube

El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, comentó que la inflación está cerca de llegar a su techo; sin embargo, la institución a su cargo seguirá vigilante para actuar y no responderá de manera "mecanicista", sino sustentada en un análisis cuidadoso.



"Creo que no estamos muy lejanos de que veamos ya el nivel más alto de la inflación y que entremos en una tendencia clara de inflación descendente", expresó en entrevista al salir de una conferencia que ofreció el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Dallas, Robert S. Kaplan.



Carstens advirtió que seguirán pendientes de todos los determinantes de la inflación para actuar en la dirección que sea oportuna, pero enfatizó que con base a información de hoy, es muy factible que no estemos lejos de un nivel máximo que "tocó techo".



Destacó que la política monetaria tiene un efecto rezagado sobre la inflación, y como se mencionó en el último comunicado de política monetaria de Banxico, es probable que el nivel de tasas que tenemos hoy sea congruente con la convergencia de 3%.



Carstens recordó que en el último comunicado de política monetaria, la mayoría de integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico se pronunció respecto a que es probable que el nivel de tasas con que se cuenta actualmente (7%) sea congruente con la el objetivo para la inflación.



"Lo que nosotros anticipamos es que esa convergencia continúe y se acelere y por supuesto, sobre todo al inicio del año entrante", expresó el gobernador del banco central.



Dijo que bajo cualquier escenario, es muy importante actuar para que no se pierda el ritmo del abatimiento de la inflación y así consolidar el objetivo del Banco de México.



Estableció que el hecho de que el banco central sea una institución autónoma, hace que sus acciones sean independientes del ciclo político.



En ese sentido, lo que Banxico hará y procurará como siempre es dar certidumbre para 2018, como lo hace para cualquier año, sostuvo.



Carstens matizó que lo importante es resaltar que el banco trasciende los periodos presidenciales.



Respecto a si seguirán los pasos de la Reserva Federal de EU, expresó que dependerá de la coyuntura. "El Banco de México no va a tener una respuesta mecanicista", esgrimió.



Futuro con EU. Agustín Carstens ofreció unas palabras de introducción antes de que Robert S. Kaplan hablara sobre la Reserva Federal y política monetaria en el foro True Economic Talks, organizado por Banxico y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).



Dijo que el futuro de la relación bilateral de México con Estados Unidos es lo que está presente en estos momentos en la mente de todos, y cada uno está trabajando para que siga siendo muy positiva.



Asimismo, el gobernador del Banco de México confió en que la relación seguirá siendo fructífera para ambos países.



Destacó la carrera de Kaplan al calificarla de exitosa tanto en el sector privado como en el académico.



Agustín Carstens mencionó que fue directivo en Goldman Sachs y profesor en la escuela de negocios de Harvard. Destacó su liderazgo como una característica especial porque para serlo se tiene que aprender y escuchar a los otros.



"Eso es muy útil, porque eso nos permite conversar a lo largo del tiempo", afirmó el gobernador.

