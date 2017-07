¡Cosas que ya no verán los niños!

A través de cualquier dispositivo, las redes sociales y los buscadores son capaces de predecir nuestros gustos mucho mejor que los amigos o nosotros mismos, a base de recoger nuestro compartimiento y preferencias en forma de datos en la red y elaborar algoritmos.

¿Quién iba a decir en los años 80, cuando nacieron los actuales millenials, que una máquina podría conocernos mejor que nuestra propia pareja?

Algo similar puede que pase dentro de dos o tres décadas, cuando los envíos postales, las etiquetas de los productos o llevar gafas sean nada más que objeto de museo.

Pero no todo serán avances simpáticos. Los ecosistemas y las especies también están en juego. Muchos de ellos no podrán volver a verse más que en documentales y en imágenes de hemeroteca.

Abrir una carta postal

En Canadá, los ciudadanos ya pueden ir olvidándose de esperar al cartero. En 2013, la empresa pública de correos canadiense anunció que a partir de 2019 se iniciará la retirada progresiva de este servicio.

De hecho, el oficio de cartero encabeza los listados de profesiones que quedarán obsoletas en el futuro. Según datos del Servicio Postal de EU de 2015, la previsión de crecimiento sería del -28% en 2022 a causa del correo electrónico, las redes sociales, el pago electrónico y los portales digitales; servicios que se han ido acelerando con el uso de los móviles y que han reducido un tercio de la fuerza de trabajo.

Etiquetas informativas

Gracias a la integración de chips en cualquier envase, las etiquetas informativas podrán decir adiós al papel para convertirse en inteligentes.

“La plastrónica, o la electrónica de plástico, permite embeber durante la fabricación del envase estos dispositivos en su interior, de forma que el usuario solo tendrá que pasar por encima un lector (por ejemplo su Smartphone) para conocer una gran información sobre el producto: caducidad, composición, cuidados de las prendas de ropa, trazabilidad y las condiciones a las que ha estado expuesto durante su transporte; o las condiciones bioquímicas de un alimento que informarán sobre si es óptimo para su consumo”, explica Adolfo Benedito, investigador referente en Materiales del Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS).

Dispositivos médicos e ir a consulta

La impresión funcional, que permite imprimir sensores sobre materiales textiles, hará que los tensiómetros, pulsómetros o glucómetros, entre otros dispositivos médicos, ya no sean necesarios en su botiquín de nuestros hogares.

“Eso ofrecerá la posibilidad de integrar en prendas de ropa elementos que cuidarán nuestra salud cuando llevemos esas prendas, como las camisetas para running con pulsómetro incorporado, o las batas de hospital que midan constantemente la tensión arterial o el nivel de azúcar en sangre”, señala Benedito.

En un futuro, tampoco hará falta desplazarse hasta la consulta de atención para realizar una extracción de sangre o un análisis de orina.

“No hará falta que vayamos al médico, porque un sistema que hará recomendaciones en tiempo real controlará todas nuestras variables fisiológicas y nuestros hábitos de vida. Nos dirá qué tenemos que hacer, o qué medicación debemos tomar, a partir de nuestra información sobre variables fisiológicas como tensión, ritmo cardíaco, pasos que damos o alimentos que ingerimos”, asegura Mercedes Sanchis, responsable del área de Bienestar del Instituto de Biomecánica DE Valencia (IBV).

Las pantallas

Muchas de las interacciones del futuro se realizarán con gafas de realidad aumentada a modo de hologramas en el espacio físico, que hará olvidar la pantalla de ordenador o móvil como primera fuente de comunicación.

“La desaparición de la pantalla vincula todavía muchos retos técnicos y psicológicos. Es un cambio de paradigma comunicativo total, donde las distancias entre lo virtual y lo real se difuminarán.

Aunque las consecuencias de esta evolución son difíciles de prever, representará un salto tan grande como fue pasar del medio escrito al audiovisual televisivo en los años 50”, señala Adolfo Muñoz, investigador especializado en proyectos de realidad aumentada.

Vacaciones blancas

Si no hacemos nada contra el cambio climático, advierte el ambientólogo Andreu Escrivà, tampoco deberá sorprender que a partir de 2040 gran parte de nuestras pistas de esquí se esfumen. “Habrá menos nieve, quedarán pocas pistas, serán más caras, no habrá espacio para tanta gente como ahora... En los escenarios regionalizados de AEMET se aprecia que la situación actual se disparará dentro de 25 años si no actuamos ya”, sostiene.

La lista de compra

Los adultos del mañana ya no tendrán el quebradero de cabeza de hacer la lista de la compra gracias a las neveras inteligentes.



“No hará falta que vayamos a hacer la compra, porque la nevera realizará de forma automática los pedidos al supermercado basándose en lo que hemos consumido o los hábitos alimenticios que tengamos. La comida nos llegará a casa con un dron, en lugar de entregárnosla un repartidor”, indica Mercedes Sanchis, responsable del área de Bienestar del Instituto de Biomecánica DE Valencia (IBV).

Aprender más de un idioma

En el futuro, es posible que ya nadie se excuse con el típico “lo mío no son los idiomas”.

“Aprender otras lenguas no será necesario. Se podrá conversar con la ayuda de una máquina que traduzca automáticamente”, señala Faúndez. De momento, ya conocemos las apps y webs que facilitan el proceso de aprendizaje, pero el siguiente paso podría ser (gracias a las mejoras en las máquinas de traducción simultánea) prescindir de los idiomas distintos al propio.

El oso polar dejará de ser polar

Aunque no se espera su extinción, el oso polar (una de las especies más amenazadas por los efectos del cambio climático) no tendrá una supervivencia fácil.

Se observa desde hace tiempo que los osos polares están buscando otros sitios más al sur, cada vez más alejados del Ártico, en ecosistemas donde tener el pelaje blanco hará ahuyentar las presas. Por tanto, su población irá mermando.