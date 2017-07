Ya existe cura para niños con tartamudeo

La tartamudez es uno de los padecimientos de lenguaje más padecidos, seguido de los trastornos de articulación del habla y de la expresión. Se presenta mayormente en niños por debajo de los 5 años, las causas se relacionan con alteraciones emocionales o el estrés.



En la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Zona Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha implementado una terapia que consiste en que el niño practique ejercicios de respiración, relajación y de coordinación entre lo que piensa y lo que dice, junto con otro tipo de actividades, como cantar y decir trabalenguas.



El especialista en audiología, foniatría, comunicación humana y otoneurología de dicha unidad médica, Fernando Arredondo Resillas, explicó que este problema del lenguaje se detecta en aquellos niños que tienen dificultades para pronunciar palabras de manera continua y se les dificulta enunciar una idea concreta.



Los ejercicios médicos consisten en sonreír, llevar la lengua hacia arriba, abajo, a un lado, a otro para que el niño aprenda a utilizar todos los órganos y músculos que hay dentro de la boca, como el paladar y lengua.



El IMSS destaca que el apoyo familiar es de suma importancia porque, si es un problema emocional, se debe tratar con terapias psicológicas, como también es importante detectar si los padres o los hermanos tienen un problema similar y poder resolver el trastorno en conjunto.



"Leerles, ponerles música, aprender con ellos canciones, platicar mucho con ellos, explicarles todo lo que hay a su alrededor y resolverles todas sus dudas, es parte del apoyo que se les debe brindar en el entorno familiar", recomendó el especialista.



En el tratamiento de la tartamudez no es necesaria la prescripción de algún fármaco, ya que es considerado un problema psicológico y emocional y se resuelve después de un análisis del entorno del paciente para identificar que no haya ningún problema agregado.



En la etapa de la niñez, se presentan algunos crecimientos que no se dan de manera simétrica, pero es una situación normal hasta los cuatro años de edad, pero si persiste a los cinco años, es posible que haya un problema de lenguaje.



Muchas de las causas de la tartamudez se relacionan con alteraciones emocionales en los niños, principalmente en aquellos que están sometidos a constante estrés o que viven en un entorno familiar complicado, lo que se refleja en el menor con dificultad para socializar, bajo rendimiento escolar, porque le cuesta trabajo entender qué hacer cuando va a empezar a escribir.

