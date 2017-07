Advierten protestas por aumento al pasaje

Con la reciente subida del transporte público, en redes sociales se convocó a las personas a que se manifiesten en Presidencia para externar su rechazo y lograr que se cancele el aumento.



En diversos grupos de redes sociales se hizo la invitación a manifestarse afuera de Presidencia mañana en punto de las 7 de la mañana, y en otra invitación difundida se invita a asistir a las 10 de la mañana.



“¿Por qué hace un par de años sí logramos unirnos y no nos dejamos por el gobierno? Y ahora nos hacen nuevamente lo que quieren. Yo no sé ustedes pero yo pagaré mi pasaje de 9 pesos para ir a Presidencia y protestar. No al SIBE, el día lunes a las 7am nos reuniremos en Presidencia y bloquearemos calles por quien guste unirse”, posteó el usuario Luzu Castillo, en Facebook.



En la misma invitación pidieron confirmar sus asistencia y se aseguró que se consiguieron patrocinios para que los participantes porten playeras en apoyo a la causa.



El mensaje se ha compartido en al menos cuatro grupos de Facebook y ha surgido la polémica.



Con un mínimo de 300 reacciones, más de 50 veces compartido y cientos de comentarios, algunos apoyan la iniciativa, invitando a sus contactos y externando su enojo, en tanto que otros invitan a que se use la bici, otros mencionan que cerrar las calles no lograrán nada y afectará a los que salen temprano a trabajar, otros más sólo dicen que saquen su Sibe (tarjeta de prepago) para no pagar 9 pesos.

