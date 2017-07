Arreglan cruceros y vías férreras

Cruces ferroviarios y vías de la ciudad están recibiendo su ‘manita de gato’ por parte de las distintas empresas ferroviarias.



El sábado, la Dirección de Tránsito y Vialidad informó que en el cruce de las vías con Leandro Valle se hicieron trabajos de mantenimiento, cerrando por cuatro horas el paso, y ayer ya se pudo ver el cambio y la calle completamente habilitada.



También se están realizando obras de mntenimiento correctivo en las vías de la empresa Kansas City.



En el tramo del camino a San Miguel Octopan se están realizando los mismos trabajos, a cargo de la empresa TSO, contratada por Kansas City, donde retiran el exceso de tierra, y balastos, alinean las vías, las desguarnizan y quitan el exceso de contaminantes y tierra.



Los trabajadores mencionaron que estas obras no afectan la circulación, y no saben cuándo terminarán, dependiendo de los metros que vayan avanzando.



Por último exhortaron a la ciudadanía, en especial a los conductores, a que tengan conciencia vial, ya que en el tiempo que han trabajado ven que cuando el tren se acerca, ciertos conductores se pasan, arriesgando su auto y la vida de las personas con las que viajan.



Los invitaron a que sean prudentes y no arriesguen su vida, tener paciencia y ser más precavidos.

