Los asedian robos en Villas del Bajío

Las cinco secciones de la colonia Villas del Bajío se convirtieron en un blanco perfecto para los delincuentes quienes a plena de luz del día se meten a las casas a robar, asaltan transeúntes y “cristalean” vehículos.



Colonos comentaron que desde el año pasado los robos a casa habitación aumentaron, desde su percepción.



“Teníamos robos como en otras colonias, pero desde que inició este año son más frecuentes. La colonia está olvidada por la Policía y los rateros roban sin que les preocupe si los detienen porque saben que no hacen rondines o vigilan los circuitos”, dijo la señora Natividad Cárdenas, quien solicitó cambiar su apellido.



La falta de alumbrado público y las casas deshabitadas y en malas condiciones, según los denunciantes contribuyen a que los ladrones cometen los delitos por las noches y utilicen los inmuebles como escondites o para ingerir drogas.



El señor Carlos Huerta, vecino de la avenida Villa de Saavedra argumentó que cuando el llegó ala colonia hace cinco años, la mayoría de los dueños vivían en sus casas, pero los constantes robos los obligaron a rentar y mudarse a otras colonias.



“Éramos 35 a 40 vecinos los propietarios. Algunos traspasaron, otros vendieron o rentaron. En un mes robaron como ocho casas de la avenida. Se llevaron hasta una lavadora, el bóiler y el cobre. No tenemos vigilancia constante de la Policía”, agregó.



Los inconformes argumentaron que ya intentaron contactarse con autoridades de la Policía Municipal, pero no los atienden e incluso oficiales que pasan por la avenida les comentan que los altos mandos saben del problema con la delincuencia en la colonia, pero aseguran que existen otras prioridades en la ciudad.



A decir de las víctimas es que buscaran cerrar algunos circuitos con rejas o estar más organizados y cuidar las calles y sus pertenencias, y a que los ladrones dañan las chapas de sus autos y ventanas para poder robarles sus pertenencias.

