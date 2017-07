Viaja Obispo a Tierra Santa

Durante cuatro semanas, el obispo Benjamín Castillo Plascencia no estará en la ciudad ya que asistirá a un curso de Formación Sacerdotal en Tierra Santa.



El curso tendrá la duración de tres semanas y la otra semana estará de visita a Jerusalén, tierra donde vivió Jesús, máximo personaje de la religión católica.



El padre Daniel Huerta Ibáñez, que es vicario y párroco de Catedral informó que el Obispo no estaba en la misa que se realizó en las instalaciones de la nueva Catedral, e indicó que le llegó la invitación para el curso y que el obispo nunca había ido a esos lugares por lo que se le dijo que fuera, que no perdiera la oportunidad de ir, aprender y conocer más de los lugares santos que allá hay.

