Obras urbanas y aumentos

Suman ya muchos meses que varias obras urbanas se desarrollan por distintos puntos de la ciudad causando incomodidades para circular en esta ya muy difícil vialidad. Desde que se iniciaron los trabajos las quejas abundaron, especialmente por haberlas hecho simultáneamente en distintas zonas citadinas causando dificultades para desplazarse por cualquier medio vehicular. Por ejemplo, la rehabilitación de dos cuadras frente al templo del Carmen es la más tardada y apenas están terminando los últimos detalles. Sin embargo, se consignó la lentitud de los avances y la escasez de trabajadores en muchas ocasiones en las páginas de este diario y en otros medios de comunicación.



Al mismo tiempo se iniciaron las obras de un paso elevado en la Avenida Constituyentes y Paseo del Bajío trabajos también lentos y que, al decir de reciente nota, serán suspendidos por falta de recursos haciendo comparaciones con el puente de Boulevard ALM y 2 de Abril que dilató 4 años en terminarse. Muchos ciudadanos cuestionan la ubicación de este paso y se preguntan por qué no se hizo frente a la Avenida Antonio Plaza junto a la Central de Abastos, sitio que concentra un mayor aforo vehicular, sobre todo de camiones, que la siguiente glorieta que no tiene la misma carga de tránsito.



Pero, ¿Qué decir del re encarpetado del Eje Nor Poniente Manuel J. Clouthier? Ofrecieron terminarlo en este mes de julio y por lo que se ve no lo completarán hasta después de agosto pues las lluvias retrasan sus trabajos. ¿Qué no sabían que éstas llegarían en estas fechas? El camino a San José es la única vialidad que avanzó más rápidamente y se dice que fue una promesa del gobernador Márquez a los inversionistas de un desarrollo habitacional vecino a “Casa de Piedra”. ¿Recuerdan los congestionamientos, choques y otras molestias que causó esta vialidad?



Es difícil entender los retrasos de muchas obras y los criterios de realizarlas todas al mismo tiempo. En la comisión urbana del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) solicitamos nos expliquen a detalle los avances y pendientes de esta obra que trastorna los desplazamientos de muchos miles de celayenses y otros que nos visitan de diferentes lados y se ven envueltos en los mismos problemas que nosotros. Nos negamos a creer que criterios político-electorales priven sobre otros. Tan fácil que es explicar en palabras llanas y evitar suspicacias por ser el próximo un año electoral.



Para colmo, el pasado viernes, se dio un aumento en los pasajes de los camiones urbanos lo que disminuyó las corridas espaciándolas y provocando que las personas llegaran tarde y disgustadas a sus citas. Se está citando este lunes 17 a las 10:00 en la presidencia municipal para protestar por esto que trastorna tanto la economía popular. Urge que lleguen recursos para terminar estas obras y la frágil circulación de vehículos y pasajeros vuelva a la normalidad pues se pierden muchas horas-hombre en los desplazamientos y se trastornan las actividades cotidianas en todos los ámbitos.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx