Lleva casi 20 años doblando a Ben Affleck

Veintidós veces ha sido Ben Affleck. De 1998 a la fecha, René García es quien da voz a este histrión de Hollywood en las cintas que llegan a todo el cono latino.



Esta labor lo ha convertido en un conocedor del desempeño actoral del artista, de ahí que pueda decir con seguridad que el estadounidense deja mucho qué desear.



“No es por ofenderlo, pero creo que Ben Affleck está muy limitado en el sentido de que le cuesta mucho trabajo ser expresivo, no muestra enojo, tristeza o alegría, siempre se ve igual; para mí es una figura muy fácil de hacer porque es predecible”, cuenta el actor de doblaje que lleva sustituyendo los diálogos del ex de Jennifer Garner por casi 20 años.



“Hasta el momento, su mejor trabajo fue como Nick Dune en ‘Perdida’, aunque bueno, ese filme no se sostiene con él, sino con la trama y con la participación de Rosamund Pike (nominada incluso al Óscar por este papel)”.



El mexicano considera que lo que mantiene al también productor en la gran pantalla del cine es su atractivo físico, algo que favorece mucho la industria.



“Todavía estamos acostumbrados a que nos vendan estos estereotipos, de hecho, tenemos la parte de la belleza física muy arraigada en nuestra psique. Affleck tiene ese atractivo, pero además es sumamente inteligente. Es una persona que ha trabajado para llegar a donde está, no solamente es un galán”.



Aunque lo percibe como un actor que no va más allá, García aplaude la labor del hermano de Casey Affleck como director de cine.



“Creo que sus trabajos en dirección son increíbles, me encantan sus películas dirigidas por él, como ‘Argo’, que ganó el premio Óscar a Mejor Película (en 2013)”.



Otros galanes

René inició su carrera en el doblaje cuanto tenía 10 años de edad, y hoy, a sus 47, puede presumir de un amplio repertorio en el ámbito fílmico.



Entre las figuras a las que también da voz destacan Keanu Reeves, en 13 cintas; Paul Giamatti, en nueve; John Travolta, en nueve, y Michael Keaton, en cinco.



“Disfruto mucho a los actores que tienen un trabajo interno y muchos matices, como Giamatti y Keaton, a éste último me tocó doblarlo en ‘Spider-Man: De Regreso a Casa’, su personaje de “El Buitre” se lleva toda la peli.



“Cuando estoy grabando voz trato de involucrarme con lo que está pasando en la película y me olvido de que soy René García, esto para meterme completamente en la historia, al final, sean buenas o malas actuaciones, debo sentirme como los mismos actores”.



García cuenta con un canal de YouTube llamado “Desdoblados”, en el que publica videos de comedia de la mano de Mario Castañeda, doblador de Gokú.

René García cuenta con un séquito de seguidores de varias generaciones gracias a su interpretación de Vegeta.



Este personaje del anime “Dragon Ball” es el más popular en el currículum del actor, pues le ha valido el reconocimiento de cientos de miles de fans del programa basado en el manga de Akira Toriyama, en América Latina.