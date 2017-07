Busca Obispo a familia de cura detenido, y no es recibido por víctimas

En el caso del ex sacerdote irapuatense acusado de abuso sexual a menores de un colegio particular y detenido en Irapuato, el Obispo de dicha Diócesis, Enrique Díaz Díaz, dio a conocer que se ha reunido con familiares del acusado, pero no con las víctimas.

A su llegada como Obispo, indicó que desconocía el tema pero que contactaría a los afectados, a quienes ha buscado con el paso de su gestión para dar seguimiento al caso.

“He tenido acercamiento con varias personas en relación al caso, he buscado a algún familiar de las víctimas, si quieren platicar conmigo, no he tenido respuesta; he tenido acercamiento con familiares del padre”, refirió.

Díaz Díaz indicó que está interesado en una plática con los interesados para saber que más se puede hacer en torno al caso, a fin de que se escuche la voz de las víctimas.

Infractores cada vez más pequeños

El Obispo de Irapuato señaló que se han percatado de que la delincuencia y falta de valores han alcanzado a niños y adolescentes, lo que significa un reto a la iglesia y a la institución familiar.

“Creo que se ha magnificado en todos los ambientes que el tener dinero, poder, placer, es lo que puede hacerlos felices; si la enseñanza al niño, al grande, al adolescente, es: 'tú ten dinero como puedas', pues lo va a buscar así”, enfatizó, asegurando: "cuando se pone el dinero, el placer, la fama, como los nuevos valores, lo demás no va a importar”.