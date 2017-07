Se reúne Obispo con familia de acusado

En el caso del ex sacerdote acusado de abuso sexual a menores de un colegio particular, el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz dio a conocer que se ha reunido con familiares del acusado, pero no con las víctimas.

A su llegada como Obispo, indicó que desconocía el tema pero que se pondría en contacto con los afectados, por lo que al paso de su gestión ha buscado a los involucrados para dar seguimiento al caso.

“He tenido acercamiento con varias personas en relación al caso, he buscado a algún familiar de las víctimas de si quieren platicar conmigo, no he tenido respuesta, he tenido acercamiento con familiares del padre”, refirió.

Díaz Díaz indicó que busca una plática con los interesados para saber qué más se puede hacer en torno al caso, a fin de que se escuche la voz de las víctimas.

Menores infractores

El Obispo de Irapuato señaló que se han percatado de que la delincuencia y falta de valores han alcanzado a niños y adolescentes, lo que pone un reto a la Iglesia y a la institución familiar, quienes deben buscar la prevención.

“Creo que se ha magnificado en todos los ambientes que el tener dinero, poder, placer es lo que puede hacerlos feliz, si la enseñanza es al niño, al grande, al adolescente tu ten dinero como puedas, pues lo va a buscar así”, enfatizó.

Contó que en una ocasión, cuando un menor de 13 años le preguntó qué debía hacer para ser profesionista y le dijo que tendría que estudiar todos los niveles educativos, el niño le dijo que mejor quería ser narco, lo que es preocupante.

“Nos falla todo, nos han puesto otros valores y nos hemos dejado meter esos otros valores, cuando se pone el dinero, el placer, la fama como los nuevos valores, lo demás no va a importar”, finalizó.