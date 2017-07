Julio César Chávez a punto de atentar contra su vida

La leyenda del boxeo, Julio César Chávez, habló en entrevista para Univisión sobre sus adicciones y del tipo de relación que tiene con el crimen organizado del estado de Sinaloa.

Además, el "Cesar del Boxeo" confesó que estuvo a punto de asesinar a uno de sus hermanos y de atentar contra su propia vida por un cuadro de depresión que tenía.

"Estuve a punto de matar a un hermano mío, estuve a punto de quitarme la vida", dijo en la entrevista.

El reportero de la cadena le preguntó a Chávez si pensó en el suicidio cuándo se encontraba deprimido.

"Totalmente, tenía mi codo casi perdido, me acababa de demandar hacienda acuérdate, por cien mil dólares que yo nunca recibí tuve que pagar como siete millones de dólares, y vieron como el contador se los robó todo, pero pues en ese entonces acuérdate que uno era el responsable (...) tenía orden de aprensión con hacienda, Don King me había demandado por que ya lo iba a dejar yo, mi mujer me tenía demandado por drogadicto y por que la golpeaba supuestamente", aseguró Chávez con tristeza en el rostro.

Cuándo se le preguntó sobre su relación con el crimen organizado, el ex boxeador dijo que nunca lo había negado.

"Nunca lo he negado, yo soy amigo de todo el mundo (..) todo mundo me pide una foto, todo mundo acuérdate que vivo en Culiacán, Sinaloa ¿Me entiendes? y ahí es donde están todos los narcotraficantes más buscados de todo el mundo", señaló.

Julio Cesar contó que como famoso no le tocaba de otra más que relacionarse de alguna u otra manera con criminales.

"Imagínate si llegan a tu casa tres camionetas y te dicen "oye Julio te quiere conocer el patrón ¿vas ó te llevamos?" y yo pues no pues voy (...) y siempre se me acusó que era narcotraficante y que andaba con narcotraficantes y esto y todo; yo le decía al gobierno de Estados Unidos y México "si no quieren que me tome una foto mándenme guaruras del gobierno que anden conmigo y cada el que se tome una foto conmigo díganle en que trabaja, a que se dedica, y que es lo que hace (...) conozco a todos, a todo el mundo, a todos los conozco (narcotraficantes), pero una cosa es que los conozca y otra es que yo tenga relación con de negocios", finalizó el gran campeón mexicano.