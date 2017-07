Llega otra 'versión' de playera de León

Más tardaron en anunciarse las nuevas playeras del Club León, que éstasen aparacer en su versión “pirata” en mercados de la Zona Centro.

En el Mercado Comonfort desde ayer están disponibles las nuevas “pieles, cuyos costos andan entre 120 y 150 pesos.

En varios puestos tienen las playeras apócrifas, tanto la versión local, que tiene las mangas blancas, como la de visitante que es toda en color blanco.

Las playeras originales, que se portarán durante el torneo Apertura 2017 de la Liga Mx aún no están a la venta en la mayoría de las tiendas Pirma y su costo será de 899 pesos la de manga larga y 849 la de manga corta. Incluso en la página oficial de Pirma aún no están disponibles.

“En lo que ahorro para una original me voy a comprar la chafa, al cabo que sí da el gatazo”, afirmó Yuriel Bracamontes, aficionado.

Los nuevos uniformes fueron presentados el miércoles.