Explica Director de Forum razones de salida de Escalante

Alonso Escalante Mendiola se va de la dirección del Teatro del Bicentenario porque se perdió la confianza en él, dijo el director del Forum Cultural Guanajuato, Arturo Joel Padilla Córdova.



Luego de tres días de que se anunciara la destitución del funcionario, sin explicar los motivos, Padilla Córdova defendió que se tomó esa decisión por el bien del órgano colegiado de la institución y no por intereses de particulares.



Destacó que Escalante tiene talento y una capacidad indiscutible, sin embargo carece de humildad.



“Alonso tiene talento y una capacidad sin discusión, sin embargo existen otras facetas que están ocultas por su condición histriónica y discursiva. Tiene una soberbia desmedida que anula los esfuerzos institucionales; una incapacidad para servir con humildad, sin tener la necesidad de sobresalir y ser protagonista; un proceder oscuro sin principios ni consideraciones, forzando y violentando las relaciones entre los colaboradores que tenemos que ver con esta gestión cultural”, comentó.



Arturo Joel Padilla agregó que tanto él como el Consejo Directivo y el Gobierno del Estado le perdieron la confianza, y esto fue razón suficiente para acordar la destitución.



“La pérdida de confianza se da porque hay de parte de él conspiraciones y alianzas con grupos adversos, falta de lealtad al proyecto del Forum Cultural, conformado también por el Teatro del Bicentenario, y conflictos institucionales con diferentes secretarías de Gobierno que tienen que ver con la operatividad del Teatro”.



Sobre los conflictos no quiso dar detalles, sólo mencionó que colaboradores del recinto presentaron una queja ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.



“El Forum es un organismo que requiere de la voluntad de servicios exentos de protagonismos y provisto de un ánimo institucional que fortalezca su funcionamiento. La función no se puede lograr con personajes como Alonso Escalante que con una mano gestionan excelentes espectáculos y con la otra vulneran la institucionalidad del recinto”, destacó.



Aseguró que a principios del año pasado el presidente del Comité Técnico del Teatro, David González Flores, advirtió de la situación a Escalante.



“El presidente del Comité del Teatro le informó la necesidad de un cambio en la dirección, en el marco de una normatividad que asegura y respeta sus derechos, lo cual lo hace un proceso legítimo”, dijo Padilla Córdova.



Comentó que en una reunión de trabajo entre González Flores, Escalante, él mismo y Ricardo Torres Álvarez -vocal ejecutivo del Forum- se acordó la salida del director el 30 de septiembre, así como la entrega de una retribución económica en caso de que la acepte.



“Fue una decisión colegiada, tomada con anterioridad y por unanimidad; los que estuvimos en la reunión sólo fuimos ‘voceros’”, añadió.



El director del Forum expresó que el Teatro del Bicentenario no es el resultado de una persona, por lo que aseguró la calidad de la programación del recinto no se verá afectada, ni los proyectos del Coro del Teatro, la Temporada Lírica y el Ópera Picnic.



“El Teatro no es Alonso Escalante sino el esfuerzo de una gran cantidad de personas, algunas aún colaboran, otras ya no; instituciones de diversa índole y gubernamentales muy importantes que a lo largo de 10 años han apoyado el proyecto del Forum Cultural y del Teatro del Bicentenario”, mencionó.



“El Teatro posee una fortaleza institucional que está por encima de cualquier capacidad de cualquier persona. En ningún momento las actividades artísticas se van a ver afectadas, ni en su calidad ni calidad”.



Arturo Joel Padilla aseguró que el nuevo director o directora aún no asignado deberá tener un talento y experiencia probada en el ámbito nacional, así como privilegiar la institucionalidad en beneficio de la estructura del Forum y el público.





