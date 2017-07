Cuarta evaluación al Alcalde

En este espacio desde hace 15 años hemos medido la popularidad de las y los políticos, procurando que la metodología sea congruente con aquellas que se aplican en todo el País. La evaluación es un proceso necesario para que las personas e instituciones mejoremos.



Nuestro entorno es un medio privilegiado para hacer evaluación: amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, nos retroalimentan en todo momento sobre nuestro actuar, ya para felicitarnos ya para regañarnos.



Las organizaciones más “inteligentes” incluyen en sus prácticas el benchmarking para evaluarse al compararse contra otras.



Pero en el caso de los políticos no siempre se puede: hay una distorsión enorme pues al político se le alaba mucho por parte de aduladores o se le critica mucho por parte de los detractores, distorsionando algunas veces la realidad.



Se acerca el fin del trienio del Alcalde. El ejercicio de medir los niveles de aceptación de los gobernantes es cada vez más común, así como la percepción sobre la obra realizada. Hacerlo además a lo largo del tiempo, es útil, pues permite saber si van bien (no tan común) o si la están regando (cosa más común).



Es cierto que el ejercicio del poder desgasta en forma natural a los políticos y que solo la percepción de honestidad y servicio verdadero a la gente por sus acciones, eleva los niveles de aceptación. En un país sumido en la podredumbre de la clase política, es indispensable medir en las calles lo que el pueblo piensa y siente.



Esta es la cuarta evaluación semestral que damos a conocer en diferentes medios de comunicación sobre la labor de Héctor López Santillana.



Entrevistamos con nuestro panel a 250 leoneses segmentados por edad e ingreso, en junio pasado, iniciando con la pregunta: “Usted se siente tomado en cuenta en sus necesidades por el Alcalde?”, el 49% dijo que “sí”, el 33% que “no” y el 18% “no lo sabe” (se ha incrementado el “no” y reducido el “sí” y el “no lo sabe” seguramente porque el encuestado ya conoce al gobernante).



Preguntamos sobre “¿Cuáles son los principales problemas que en su opinión sí ha atendido el Alcalde López Santillana?”, los encuestados dijeron que la corrupción (39%), el desempleo (23%), la pobreza (20%), la inseguridad (10%) y la migración (8%), lo que refuerza la percepción de que es un gobierno honesto y generador de empleos, pero que no logra resolver los problemas de inseguridad.



En cuanto a “…los principales problemas que en su opinión no ha atendido el Alcalde”, respondieron que: la inseguridad (42%), la pobreza (16%), el desempleo (15%), la corrupción (13%), la migración (13%), mostrando las respuestas que la inseguridad y la pobreza son cuestiones todavía pendientes de resolver.



A la pregunta: “Cuáles son los principales atributos que Usted le reconoce al Alcalde: honesto (34%), sencillo (27%), da resultados (22%), tiene habilidad política (8%), es inteligente (8%), pudiéndose concluir que la gente lo percibe como honesto y cercano a la gente.



Después, replicamos la pregunta que se hace en este tipo de encuestas a nivel nacional: “En general, ¿Usted, aprueba, o reprueba, el trabajo que está haciendo el Alcalde?”, lo aprueba el 51%, lo reprueba el 39% y no lo sabe el 10 % (este porcentaje de aceptación, aunque ha disminuido casi 10 puntos en dos años de gobierno, es aceptable si lo comparamos con evaluaciones que se hacen en el país).



A la pregunta: “¿Considera Usted que el Alcalde ha hecho hasta el momento más de lo que esperaba, lo que Usted esperaba o menos de los que Usted esperaba?”: lo que esperaba (44%), más de lo que esperaba (29%), no lo sabe el 16%, y menos de lo que esperaba el 12%.



“Por último, en una escala de 0 a 10 como en la escuela donde menos de 5 es reprobado, ¿qué calificación le daría al Alcalde?”: los 250 encuestados en sus domicilios, respondieron en promedio, 6.34.



El resultado no es malo, pero hay un entorno poco favorable: el incremento de la inseguridad con muchas muertes violentas.



A su favor, están: el contexto de crecimiento económico estatal, la ausencia de actos de corrupción, el estilo de vida austero y la estabilidad social.



Viene el cierre del trienio y los estiras y aflojes por la posible reelección. Me atrevo a decir que, si este gobierno cuida los básicos de invertir en obras sociales, no robar y que el Alcalde mantenga su estilo sencillo de vida, y esto se suma a resultados palpables en indicadores de calidad de vida y que León es una ciudad panista, es completamente seguro hacer una apuesta de que su partido mantendrá el poder otros tres años, sea quien sea el candidato.



* Director de la Universidad Meridiano

