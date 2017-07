Dejadez y corrupción de la mano

¿Quién agravia más al pueblo, el que miente, desde el poder engaña o cuantos con descaro roban?

La naturaleza es implacable y con su poder, para bien o mal, tarde o temprano nos alcanza.



Una tromba es capaz de destruir sembradíos o arrasar con poblados, mayormente cuando éstos están mal cimentados. La sequía prolongada resulta desastre porque los productos básicos escasean y encarecen.



Cuando sobrevienen cataclismos los abonamos al azar cuando no al poder divino.



¿Responsabilidad humana? Nunca o casi nunca, aunque se haya rellenado torpemente un manglar o erigido viviendas sobre ladera a punto de desgajarse.



Si se autoriza un fraccionamiento sobre terreno que acumuló basura por muchos años, es claro que no habrá piso firme y además, como ya ha ocurrido, los gases, no únicamente tóxicos, que brotarán luego de estar por tiempo acumulados, harán presencia espontánea.



Si usted y yo, al barrer calle o banqueta por pura negligencia arrojamos lo juntado, no levantado, a la coladera de la calle, es a todas luces explicable que ese drenaje se va a colapsar y cuando llueva el agua acumulada provocará estragos a usted y a los vecinos. Peor cuando las obras públicas están mal hechas.



Detengámonos en este punto para meditar respecto a que hoy en día hasta los municipios pequeños cuentan con normativas para su desarrollo urbano.



La planeación de un particular, para su vivienda, si no se ajusta a ciertos puntos de un reglamento de ninguna manera recibirá el visto bueno salvo, clarísimo, que por ahí se aparezca un gestor, con buenas conexiones oficiales, el cual mediante un moche compartido podrá sacar todo adelante.



Y en tratándose de las obras públicas a cargo naturalmente del Gobierno, no debieran darse tantos descalabros que en muchos casos no es solamente pérdida de tiempo y dinero, sino de vidas. El caso más reciente de negligencia y complicidad oficial, se cifra en el socavón de la nueva carretera a Cuernavaca.



Los vecinos impugnaron, a tiempo, las deficiencias técnicas, nadie les hizo caso, los tiraron como dice el pueblo sencillo, a locos. Los sabios de la tecnología estructuralista conocían y podían todo. El pueblo que no fue a la universidad... ¡qué va a entender!



Y el desastre se manifestó. Ahora, ha dicho el Presidente Peña, “hay que investigar”. Luego del niño ahogado, urge tapar el pozo, ¿o no?



El lector o la lectora menos preparados en estos asuntos bien saben que quien presenta un proyecto al Gobierno para obra pública, de la dimensión que sean concursa, si gana es porque la oferta fue menor en costos; pero no únicamente eso, sino además propuso plazos y formas.



Y entiéndase que este ejecutor no va a operar libérrimamente, habrá quien oficialmente supervise lo ejecutado desde el Gobierno.



Cuando ya entregada la obra nos salen con la novedad de que se olvidaron o taparon las alcantarillas, le faltaron cuatro centímetros a la guarnición de la banqueta o no se acordaron del drenaje pluvial, ¿a quién hay que culpar, -como diría Sor Juana- al que peca por la paga o a quien paga por pecar?



Es tiempo ya de hacer las cosas bien, sobre todo desde el poder en donde a los chupaquintos, tramitistas, coyotes, inspectores de mentiras o pacotilla, hay la urgencia de, por lo menos correrlos, iba a decir sancionarlos, pero eso, en el México que vivimos, no ocurrirá porque la impunidad impera y domina, como diría, en su tiempo el general Sánchez Taboada, “de la copa a la raíz”.